Faila Pašić in Žan Mahnič sta se sporazumela, postopek pred sodiščem zaključen

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah se je končal sodni postopek zasebne tožbe humanitarke Faile Pašić proti poslancu SDS Žanu Mahniču zaradi njegovega žaljivega zapisa na družbenem omrežju leta 2022. Pašić je tožbo umaknila, sodišče pa je izdalo zavrnilno sodbo, poročanje portala N1 povzema STA.

Pašić je tožbo med postopkom umaknila, saj sta se stranki v postopku sporazumeli, postopek pred sodiščem pa je zdaj zaključen. Sodišče sicer izda zavrnilno sodbo v primeru, če se zasebna tožba proti toženi strani umakne. Kot je za N1 pojasnil Mahnič, sporazum pomeni, da je »gentlemansko pristal«, da vsak plača svoje stroške v postopku.

Faila Pašić na sodišču oktobra 2023. FOTO: Dejan Javornik

Pašić se je za tožbo odločila, ker jo je Mahnič, tedanji državni sekretar za nacionalno varnost v nekdanji vladi Janeza Janše, aprila 2022 na družbenem omrežju X označil za radikalno islamistko. Stranko Gibanje Svoboda, s katero je Pašićeva takrat sodelovala, pa je medtem obtožil, da prinaša islamizacijo in šeriatizacijo Slovenije ter masovni uvoz Arabcev.

V tožbi je Pašić Mahniču očitala, da je bila zaradi njegovega zapisa »razžaljena, osramočena, prizadeta, ponižana in razvrednotena« ter da je škodil njeni časti in dobremu imenu.