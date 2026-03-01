  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Fajon obsodila napade ZDA in Izraela ter povračilne napade Irana

    Zunanji ministri držav članic EU so sklenili, da bodo v kratkem sklicali tudi izredno zasedanje skupaj s kolegi zalivskih držav.
    Tanja Fajon. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Tanja Fajon. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    1. 3. 2026 | 20:33
    1. 3. 2026 | 20:35
    3:13
    A+A-

    Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je glede napadov ZDA in Izraela na Iran dejala, da je tveganje širšega regionalnega spopada veliko, napovedi pa po njenem niso preveč spodbudne. Ob tem je poudarila, da med državami članicami EU poteka koordinacija v zvezi z morebitnimi evakuacijami državljanov z Bližnjega vzhoda.

    image_alt
    Cena nafte in plina bi se lahko opazno povišale

    Fajon je v izjavi za medije opozorila, da trenutno obstaja več vprašanj kot odgovorov glede prihodnosti varnostne situacije na Bližnjem vzhodu in da ni mogoče predvideti, koliko dni bi znala ta vojna trajati. Po njenih besedah so se zunanji ministri EU na današnjem izrednem zasedanju na daljavo strinjali, da je »nujno pozivanje k takojšnji deeskalaciji in k največji zadržanosti vseh vpletenih in k doslednemu spoštovanju obveznosti mednarodnega prava«.

    »Po nekaterih informacijah iz regije obstaja pripravljenost trenutnega novega vodstva na pogovore tudi z ZDA. (...) Vsak napor, ki vodi k deeskalaciji v regiji, je ta trenutek izjemno ključen in kritičen, zato da ne pride do novih civilnih žrtev, do nove škode,« je povedala ministrica in dodala, da bo Slovenija še naprej podpirala iransko ljudstvo.

    image_alt
    Po napadu Irana v Dubaju zagorel luksuzni hotel

    Izredno zasedanje pod vodstvom visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas je bilo po navedbah Fajon v celoti namenjeno razmeram na Bližnjem vzhodu, sama pa je v imenu Slovenije »obsodila vojaško zaostrovanje, uporabo sile tako ZDA kot Izraela in povračilne ukrepe Irana po vsej regiji«. Zunanji ministri držav članic EU so sklenili, da bodo v kratkem sklicali tudi izredno zasedanje skupaj s kolegi zalivskih držav.

    Na Bližnjem vzhodu je po besedah ministrice veliko število Slovenk in Slovencev. Zaradi trenutnega zaprtja zračnega prostora med državami članicami poteka redna koordinacija, »kako ljudem pomagati in jih varno tudi pripeljati do doma«.

    image_alt
    »​Letalo se je po nekaj krogih vrnilo na letališče, tam smo preživeli noč«

    Poudarila je, naj državljani, ki so v regiji, »sledijo potovalnim nasvetom, nasvetom agencij, letalskih družb in se zadržujejo na varnem«. Po njeni oceni je težko napovedati, kdaj bo zračni prostor v regiji odprt, evakuacije svojih državljanov pa ni napovedala še nobena članica unije.

    V napadih na Iran, ki sta jih ZDA in Izrael sprožila v soboto zjutraj, je bil med drugim ubit iranski vrhovni vodja ajatola Ali Hamenej. Skupno naj bi v napadih umrlo okoli 40 visokih predstavnikov oblasti. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na Izrael in zalivske države, ki gostijo ameriške vojake.

    Dogajanje je sprožilo strah pred širšim konfliktom v regiji. V svetu so se odzvali z zaskrbljenostjo, številne letalske družbe so prekinile polete v regijo.

    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Iran

    Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

    Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
    Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Tanja FajonIranIzraelZDAministrstvo za zunanje in evropske zadeve

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Kljub zmagi zamenjava trenerja v Los Angelesu

    Po prespani noči so se zaradi slabih izidov v zadnjem obdobju v Los Angelesu odločili za zamenjavo na klopi.
    1. 3. 2026 | 21:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    MOL

    Občina v Štepanjskem naselju do končne odločitve sodišča ne bo nadzirala prometa

    Danes so uredili nekaj manj kot 100 novih parkirnih mest.
    1. 3. 2026 | 20:56
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Atletika

    Živa Remic državna prvakinja, nov naslov Žana Rudolfa

    Pričakovane zmage favoritov drugi dan atletskega državnega prvenstva v Novem mestu.
    1. 3. 2026 | 20:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Iran

    Fajon obsodila napade ZDA in Izraela ter povračilne napade Irana

    Zunanji ministri držav članic EU so sklenili, da bodo v kratkem sklicali tudi izredno zasedanje skupaj s kolegi zalivskih držav.
    1. 3. 2026 | 20:33
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Prehranska samopreskrba

    Ekološko kmetijstvo bolj zanima mlade

    Prekmurski ekološki kmetje so morali žito prodati v Avstrijo, ker pri nas ni skladišč, med drugim pravi Ana Frelih Larsen o razvoju, ki gre sicer v pravo smer.
    Borut Tavčar 1. 3. 2026 | 20:16
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Atletika

    Živa Remic državna prvakinja, nov naslov Žana Rudolfa

    Pričakovane zmage favoritov drugi dan atletskega državnega prvenstva v Novem mestu.
    1. 3. 2026 | 20:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Iran

    Fajon obsodila napade ZDA in Izraela ter povračilne napade Irana

    Zunanji ministri držav članic EU so sklenili, da bodo v kratkem sklicali tudi izredno zasedanje skupaj s kolegi zalivskih držav.
    1. 3. 2026 | 20:33
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Prehranska samopreskrba

    Ekološko kmetijstvo bolj zanima mlade

    Prekmurski ekološki kmetje so morali žito prodati v Avstrijo, ker pri nas ni skladišč, med drugim pravi Ana Frelih Larsen o razvoju, ki gre sicer v pravo smer.
    Borut Tavčar 1. 3. 2026 | 20:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo