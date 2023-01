Fakin: Hočejo prevzeti ZZZS in dobiti nadzor nad 4,5 milijarde evrov

Predsednik vlade Robert Golob je včeraj dejal, da se v zdravstveno blagajno steče 4,5 milijarde evrov in da opažajo nekontrolirane pretoke denarja, ki ne sledijo pacientom. Namen je, da postane po finskem in estonskem modelu poslovanje zavarovalnice javno, ne pa samo transparentno in potem skrito pod nekimi dežniki kvazi interesov. »To, kar se pripravlja z digitalizacijo, ne bo samo spremenilo našega odnosa do zdravstva, ampak tudi odnos vseh poštenih ljudi v zdravstvu, ker bodo lahko ponosni, da so pošteni. Javnost pa bo lahko videla, kdo so tisti, ki delajo pošteno, to je večina, in kdo dela nepošteno, to je manjšina,« je dejal Golob.

Na njegove izjave se bo danes ob 12.15 odzvala Tatjana Mlakar, generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, že zdaj pa je Samo Fakin, minister za zdravje v nekdanji Šarčevi vladi in član skupščine ZZZS, dejal, da je omenjeni napad na ZZZS zgolj preusmerjanje pozornosti od ključnih in bistveno težjih problemov v zdravstvu.

»Niso zmožni skrajšati čakalnih vrst, urediti upravljanja bolnišnic, ne ukvarjajo se s problemom koncesionarstva, 'dvoživkarstva', pač pa so izbrali lažjo pot in pozornost preusmerili k najlažji tarči. Pri tem niso znali povedati, kako bo strukturna reorganizacija izboljšala zdravstveni sistem,« je neposreden nekdanji minister za zdravje.

Glede nejasnega očitka o odtekanju denarja je dejal, da je ZZZS pod nadzorom računskega sodišča in da bi to hitro ugotovilo, če bi šlo kaj narobe. Fakin je ponovil, da gre za čudovito preusmeritev pozornosti, bistvo pa je drugje: »Hočejo prevzeti ZZZS in dobiti nadzor nad 4,5 milijarde evrov sredstev. Vse vlade imajo to željo, da bi obvladovale likvidni denar delodajalcev in delojemalcev.«

Že v preteklosti so nastajale ideje o razgradnji skupščine ZZZS, zato se Fakin ne bo čudil, ko bodo tudi zdaj ta organ želeli preoblikovati na način svetov bolnišnic in vanj kadrovati svoje ljudi.

Fakin je prepričan, da je bil Golob zaveden glede tega, da je ZZZS največji problem.

Spomnimo, da je sogovornika z ministrskega položaja odneslo ravno dejstvo, da ni bil naklonjen ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in se je Levica postavila na okope. Zdaj je Levica prav tako v vladi, ukinitev dopolnilnega zavarovanja ostaja v koalicijski zavezi. V koalicijski pogodbi je med piroritetami za področje zdravstva med drugim navedeno: »Do konca leta 2024 bomo pripravili celovito prenovo financiranja zdravstenega sistema, ki bo vsebovala tudi ukinitev nepravičnega in neučinkovitega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Preučili bomo tudi možnost uvedbe proračunske varovalke.« Glede ZZZS v koalicijski pogodbi piše, da mora ta postati aktivni nadzornik plačila zdravstvenih storitev.

Kot je včeraj po koalicijskem vrhu dejal Golob, imamo v zdravstvu različno velike probleme: »Vsak dober gospodar se najprej loti reševanja največjega, ne najmanjšega, še posebno pa se pri najmanjšem ne skrega, da se izogne problematiki velikega.« In največji problem je po njegovem mnenju ZZZS. »Problem osnovnega zdravstvenega zavarovanja je velik 4,5 milijarde evrov na leto, problem bolniških odsotnosti je v višini 700 milijonov evrov na leto, problem dobičkov zdravstvenih zavarovalnic, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa znaša 60 milijonov evrov na leto.«