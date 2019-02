Fakin: Razmere v zdravstvenem sistemu niso kritične

»Sistem je pod kontrolo«



Napoved prevetritve obračunskega modela

Minister za zdravjeocenjuje, da razmere v zdravstvenem sistemu niso kritične. Po številnih kritikah in opozorilih o obremenjenosti primarnih zdravnikov, so na ministrstvu zato v ponedeljek sklicali sestanek z direktorji vseh zdravstvenih domov, na katerem se bodo natančno seznanili z aktualno situacijo v primarnem zdravstvu.Kot je v današnji izjavi za medije dejal Fakin, na ministrstvu pospešeno vodijo aktivnosti v zvezi z »domnevnim razpadom primarnega zdravstvenega varstva«, za katerega sicer ocenjujejo, da ga ni. Posvetovali so se z zdravstvenimi domovi in po ministrovih besedah praktično nihče ne opaža, da bi bilo kaj bistveno drugačnega, kot je bilo v preteklih letih. V posameznih zdravstvenih domovih imajo sicer zaradi gripe nekaj bolniških odsotnosti zdravnikov.»Lahko zagotovim, da je sistem kot tak pod kontrolo, pojavljajo pa se določeni individualni odkloni, ki jih ne gre posploševati na Slovenijo. Sindikat si seveda to lahko privošči, ministrstvo za zdravje si tega ne more,« je poudaril. Zato so za ponedeljek sklicali sestanek vseh direktorjev zdravstvenih domov, na katerem se bodo natančno seznanili s situacijo v primarnem zdravstvu. Takrat bodo po ministrovi napovedi operirali z vsemi podatki, ki bodo dokončno povedali, kaj je res in kaj ne. »V preteklih dneh smo bili priča velikim besedam, ampak brez podatkov," je bil kritičen.Fakin je spomnil, da se je v zadnjih letih število zdravnikov v sistemu povečalo za 40 odstotkov, diplomiranih medicinskih sester pa za 60 odstotkov. »Število zdravnikov raste, število medicinskih sester raste, bolniki ostajajo bolj ali manj isti, vzorci obolevnosti se niso pretirano spremenili, imamo 600 milijonov evrov več denarja - pa mi vi povejte, če je to kriza,je ob tem dejal minister.Izpostavil je tudi, da je 90 odstotkov bolnikov že opredeljenih pri zdravnikih. Vtis, da množično primanjkuje zdravnikov in da se bolniki ne morejo opredeljevati, ki ga nekateri poskušajo ustvariti, ne drži, je poudaril Fakin.Opozoril je tudi, da so se v preteklosti dogovorili za znižanje glavarinskih količnikov brez resnih analiz, in napovedal resno prevetritev obračunskega modela. Število glavarinskih količnikov po ministrovih besedah še ne pomeni, da so zdravniki obremenjeni. Obremenitev je po njegovih besedah treba gledati na dnevni bazi, torej koliko bolnikov in s kakšnimi težavami dnevno pride v ambulanto. »Po naših podatkih na leto 300 bolnikov od 1800 opredeljenih sploh ne pride k zdravniku. Se pravi, da ima zdravnik 1500 bolnikov na leto, s katerimi dela, kar je pa približna zahteva Fidesa,«je še dejal.Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki je po današnji seji glavnega odbora kritično nastopil do razmer v zdravstvu, je še izpostavil, da napovedana zakonodaja ministrstva za zdravje o upravljanju javnih zdravstvenih domov, avtomatično izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema. »To pomeni samo, da bo možno nagraditi tiste, ki delajo več.« je na to odvrnil minister. »Ko enkrat uvedeš plačilo po delu, jih en del ni zadovoljnih,« je bil še kritičen.