Fakin v boj za direktorski položaj

Ljubljana – Samo Fakin, nekdanji minister za zdravje, je potrdil, da se bo potegoval za vodstveno delovno mesto na Onkološkem inštitutu. Drugi kandidati še niso znani, omenjajo zgolj sedanjo vršilko dolžnosti direktorice.Fakin je po odhodu z ministrskega položaja v vladi Marjana Šarca, na katerem je bil pol leta, delal kot samostojni podjetnik, zdaj pa bi se rad spet vrnil v zdravstvene vode. Do upokojitve mu manjka še pet let delovne dobe, in kot pravi, bi bil za to obdobje Onkološki inštitut zanj svojevrsten izziv. Ob prebiranju dokumentacije se mu odkrivajo nekatere zadeve, ki bi jih bilo vredno izboljšati. »Izdelati bo ...