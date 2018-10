Zadnjih deset let se je število delavcev v zdravstvu povečalo za 4000 

Na opozorila o premalo kadra je Fakin odgovoril s podatkom, da se je v Sloveniji v zadnjih desetih letih število zaposlenih v zdravstvu povečalo za 4000. FOTO: Matej Družnik

je danes nagovoril udeležence jesenskega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu. Na opozorila o premalo kadra je odgovoril s podatkom, da se je v Sloveniji v zadnjih desetih letih število zaposlenih v zdravstvu povečalo za 4000.»Vsi opozarjajo, kako malo je zdravstvenih delavcev. A podatki kažejo nasprotno. Kažejo, da je zaposlenih v zdravstvu za okoli 4000 več kot pred desetletjem, število obravnav pa se ni bistveno povečalo,« je dejal Fakin ter dodal: »Tudi ko poslušam o pomanjkanju medicinskih sester , imam pred seboj podatek, da jih imamo v zadnjih letih zaposlenih 2000 več.« Poudaril je, da se je reševanja težav v zdravstvu lotil na podlagi podatkov vladne pogajalske skupine.Navzoče je prav tako posvaril pred nerazumnimi pričakovanji glede dodatnih sredstev v zdravstvu . »Imamo finančni okvir, slovenski bruto domači proizvod. Odvisni smo od prispevkov iz plač,« je dejal minister ter povedal, da vlada intenzivno razmišlja o transferju iz proračuna.»Ljudi bo treba razporejati glede na potrebe delovnega procesa in potrebe pri bolnikih,« pravi minister, ki je poudaril, da tudi denarja za enkratni dodatni program ne bodo dali brez pogojev. Opozoril je, da se je v zadnjih desetih letih število ur, ki jih zdravniki opravijo z bolniki, zmanjšalo za najmanj en mesec na leto V nagovoru navzočim je opozoril tudi na negativno poslovanje zdravstvenih zavodov, ki se že leta soočajo z negativnim poslovnim izidom. Kot je dejal Fakin, ekipa ministrstva z vsakim javnim zdravstvenim zavodom, ki je posloval z izgubo, išče razloge negativnega poslovanja.Tako se bodo tudi v javnih zavodih začeli ukvarjati z ekonomičnostjo poslovanja ter jih začeli voditi z dolgoročnimi načrti. »Imeti moramo strateške načrte za pet let. Ministrstvo tedensko poroča vladi, kaj delamo, imamo trimesečne prioritete. Ustaviti moramo izgube, nadzorni organi morajo ozavestiti, da izguba ni opcija. Ni dedka Mraza, ki bi pokril izgube,« je dejal minister.Med prioritetami zdravstva sta po njegovih besedah zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter zakon o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi začela veljati leta 2020 oziroma 2021. O tem sta že govorila tudi s finančnim ministrom Andrejem Bertoncljem. Vlada pa je kot pomembno prioriteto za zdravstvo postavila tudi kakovost storitev.»Imamo zdravnika 'v vsaki vasi'. Ginekologa in pediatra imajo prebivalci tako rekoč pred vrati. Tudi bolnišnic ne bomo ukinjali. Se bo pa treba vprašati o strokovnosti in varnosti, kaj je dobro za državljane,« je dejal Fakin v zaključku svojega govora in spomnil na zavezo iz koalicijskega sporazuma o ustanovitvi organa za nadzor kakovosti v zdravstvu.