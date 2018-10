Fakinov recept: Več dela zdravnikov in sester v rednem delovnem času

Samo Fakin, minister za zdravje, je bil po današnjem sestanku z direktorji bolnišnic jasen: pričakuje, da bolnišnice ne bodo poslovale z izgubo in da ne bo čakalnih dob. »Izguba ni opcija,« in »čakanje pacientov ni opcija,« je dejal. »Izgubo lahko zmanjšajo tako, da skrajšajo čakalne dobe v rednem delovnem času.« To je drugače kot v času ministrice Milojke Kolar Celarc, ko so bolnišnice in drugi izvajalci odpravljali čakalne dobe zunaj rednega delovnega časa - ob popoldnevih in sobotah ter bili za to posebej plačani po podjemnih pogodbah. Fakin je dejal, da se morajo direktorji bolnišnic ukvarjati z mikroorganizacijo. »Vsaki ambulanti je treba posebej ...