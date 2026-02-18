Fakulteta za strojništvo po tihem podaljšala sodelovanje z Izraelom

Na spletni strani Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani kot tudi na spletni strani skoraj milijon in pol evrov vrednega projekta Seamac, ki ga ta koordinira, piše, da se je projekt, ki poteka od začetka leta 2023, končal s koncem leta 2025. A projekt, v katerem sodeluje sporni izraelski inštitut Technion, je bil po tihem podaljšan.

Kot je objavljeno le na portalu evropske komisije za razširjanje informacij o vseh raziskovalnih projektih (Cordis), projekt Strengthening the Excellence of Additive Manufacturing Capabilities (Seamac) ni trajal zgolj do 31. decembra lani, kot je bilo prvotno predvideno, temveč so ga podaljšali do 30. junija letos.