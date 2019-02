Fakulteta za tehnologijo polimerov kmalu z novim laboratorijem

Slovenj Gradec - Fakulteta za tehnologijo polimerov (FTPO) je s podjetjem NIG nadzor, inženiring, gradbeništvo iz Slovenj Gradca podpisala predpogodbo o najemu novega laboratorija, za katerega podjetje še pridobiva gradbeno dovoljenje.



Laboratorij, površine 360 kvadratnih metrov, bodo zgradili le dvesto metrov od fakultete. Direktorica FTPO Maja Mešl: "Gre za veliko pridobitev. Zaradi večjega števila študentov, zaposlenih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev, kosov raziskovalne opreme, raziskovalnih projektov in projektov z industrijo nujno potrebujemo večji laboratorij za predelavo in karakterizacijo, ki bo omogočil nadaljni razvoj."



Na fakulteti, ki je organizirana kot zasebni visokošolski zavod, edini v državi ponujajo vsebinsko zaključen študij na področju polimernih tehnologij in materialov. Letos na fakulteti študira 128 študentov, največ doslej. Njihova zaposljivost je prvih šest mesecev po diplomi 98-odstotna.