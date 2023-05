Falcona v London po predsednico ni bilo

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je minuli konec tedna udeležila kronanja kralja Karla III. in kraljice Camille. Na posnetkih dogodka in njenih objavah na družbenih omrežjih ni bilo opaziti, da bi bilo ob ceremoniji slabo vreme, kar naj bi bil razlog, da vladnega falcona po predsednico v London ni bilo. Da leta ni bilo, je bilo razvidno iz spletne strani Flightradar24.

Prvi del potovanja do Londona se je torej odvil po načrtih, predsednica je s soprogom in ekipo odletela v prestolnico Velike Britanije z vladnim letalom. To se je po neuradnih informacijah nato odpravilo do Stockholma, kjer se je mudil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Na poti ponj naj bi letalo naletelo na nevihto, toča naj bi falcona poškodovala, vendar naj bi posadka presodila, da ministra še lahko varno prepelje v Ljubljano, na pot po predsednico pa se nato ni odpravilo, smo izvedeli neuradno.

Na ljubljanskem letališču Jožeta Pučnika so na naše vprašanje, ali je bil konec tedna kakorkoli moten promet na letališču in ali so zaznali kakšne težave pri letenju na relaciji do Skandinavije in Londona, odgovorili, da v »prometu zaradi vremena ni bilo nikakršnih posebnosti«.

Obrnili smo se še na Arso in preverili, kakšne so bile v soboto popoldne, ko naj bi falcon poletel po predsednico, vremenske razmere. Kot je povedal meteorolog Brane Gregorčič, ni bilo večjih posebnosti, v soboto popoldne so bile posamezne nevihte le na meji med Nizozemsko in Nemčijo.

Na obrambnem ministrstvu, ki upravlja vladno letalo, so zatrdili, da je falcon v petek letel skozi nevihto in utrpel manjše poškodbe.

Prisedla k Slovakinji

Kako se je torej predsednica republike s kronanja sploh vrnila domov v Slovenijo? V njenem uradu so kratki. »Zaradi okvare vladnega letala, ki je bila zaznana po prihodu predsednice republike v London, sta se predsednica in soprog v soboto iz Londona vrnila z letalom slovaške predsednice. Po pristanku v Bratislavi sta se nato v Ljubljano vrnila z avtomobilom. Predsednici Pirc Musar in Čaputová sta čas med skupnim letom namenili koristnemu bilateralnemu pogovoru. Slovaški strani se ob tem iskreno zahvaljujemo za gostoljubje in pripravljenost na pomoč,« so nam sporočili.

Na svojo naslednjo mednarodno pot v Reykjavik se bo predsednica Nataša Pirc Musar najverjetneje odpravila v družbi slovaške kolegice in njihovim državnim letalom. Zaradi težav s falconom pa se bo verjetno odločala tudi za potovanja z rednimi letalskimi povezavami.

Nevihtnim celicam se je sicer mogoče, pravijo sogovorniki, razen, če so izredno velike, tudi izogniti. Kaj pa pravijo na obrambnem ministrstvu, ki je zadolženo za upravljanje s falconom?

»Letalo falcon je v petek, 5. maja, med letom vzhodno od Londona priletelo v oblak s padavinami, slika na vremenskem radarju letala ni kazala nobenih posebnosti. Po pristanku in pregledu letala pa so bile vidne delne površinske poškodbe letala. V dogovoru s pooblaščeno vzdrževalno organizacijo smo sprejeli odločitev, da letalo preleti na servis v Švico, kjer ga pregledujejo. Letalo bo v najkrajšem možnem času operativno. Letalo je sicer za tovrstne primere škodno zavarovano,«so nam pojasnili.

Varnost letenja je vedno na prvem mestu, dodajajo na obrambnem ministrstvu, zaradi nepričakovanih tehničnih okvar, ki se včasih pojavijo tik pred vzletom letala, pa da so iz varnostnih razlogov primorani let preložiti ali odpovedati. »Take okvare niso pogoste in jih usposobljeno osebje v najkrajšem možnem času odpravi. Letalo sicer vzdržujemo v skladu s predpisi in navodili proizvajalca,« še poudarjajo.