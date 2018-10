FOTO:»Fantomska elektrika« v Eko resortu

splet

Ali na spletu res ne bomo več varni?

Obdajata nas dva viharja – politično-geografski in kiber-politični. Zdi se, kot da nihče več ne zaupa nikomur, fragmentiran spletni svet pa zaznamujeta sumničavost in zmeda. Spletna varnost je na razpotju in odločiti se je treba, v katero smer naj gre njen razvoj. Odločitev, ki bo oblikovala prihodnost industrije in varnost spletnega prostora, ni enostavna.