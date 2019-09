FOTO:Odmeven odziv treh zdravnikov

FOTO: Matej Družnik

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

»V preteklem tednu smo bili v Sloveniji, v rubriki Dejstva na Pop TV in spletnem portalu 24ur.com, na prav istoveten način kot že pred nekaj leti na nacionalki, ponovno priča praktično javnemu linču nekaterih uglednih slovenskih medicinskih strokovnjakov,« je v Sobotni prilogi Dela zapisal kardiolog. »In četudi bi bilo morebiti res udobneje (tudi varneje?) po svetopisemskem zgledu in očitno stoično pripraviti še drugo lice, sem se na pobudo kolegov odločil, da svoje poglede in stališča posredujem v pisni obliki tudi javnosti.«Zraven sta se v Sobotni prilogi oglasila tudi hematologin revmatolog. Vsi trije so opisali svoj urnik, s kakšnimi težavami se soočajo in v kakšni meri resnično sodelujejo s farmacevtsko industrijo.Tukaj lahko na enem mestu najdete povezavo do vseh treh zapisov.»Trdim in lahko dokažem, da v danih razmerah brez tovrstnega sodelovanja ne bi bilo mogoče niti približno zagotavljati potrebne ravni vrhunske strokovnosti naših zdravnikov, zato bom vsaj v kratkem predstavil tudi dejstva v zvezi z zagotavljanjem sredstev za izobraževanje zaposlenih na kliniki, ki jo vodim v UKCL,« je med drugim zapisal. »Tudi osebno sem ponosen ob vsaki novici, da so koga izmed naših strokovnjakov prepoznali kot vrednega vabljenega predavatelja na mednarodnih strokovnih srečanjih v tujini, saj je prav to prvenstven dokaz, da delamo zelo dobro, da so naši rezultati vidni tudi širše. Sem zaradi vsega tega res tudi že kriv?« se še sprašuje Fras.»Prvič, odkar delam, prvič, odkar sem s pomočjo svojih predanih sodelavcev rešil veliko življenj in imam srečo na kontrolah videti sadove našega dela tudi v očeh otrok, ki so nastali, potem ko smo sprejeli prave odločitve in rešili mamo ali očeta, sem ta teden zvedel, da vse to ni pomembno. Da je moje delo samo krinka, da lahko hodim po svetu, izključno v eksotične kraje, služit farmacevtski denar,« je oster. »Da, priznam – kriv sem, ker se želim izpopolnjevati, ker želim svojim bolnikom dati tisto najboljše, kar vem, da v svetu obstaja in želim to pripeljati tudi v Slovenijo.«»Seveda pripravljam tudi predavanja za »zloglasno« farmacijo. Praviloma gre za izobraževanje zdravnikov, doma in v tujini. Izvajam jih zunaj delovnega časa, največkrat zvečer ali med vikendi, v prostorih, ki jih izbere gostitelj,« je zapisal. »Kaj npr. predavamo družinskim zdravnikom? Kako prepoznati vnetno revmatično bolezen pri bolnikih, kakšne preiskave naj jim opravijo, kako naj bolnike pričnejo zdraviti in kdaj in s katero stopnjo nujnosti naj bolnike napotijo k revmatologu.«