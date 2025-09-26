Farme Ihan: razkuževanje, zaposleni ne smejo doma vzrejati prašičev ...

Hrvaška se že tretje leto zapored spopada z enim najtežjih izbruhov afriške prašičje kuge (ASK), virusne bolezni, ki prizadene domače in divje prašiče. Za ljudi ni nevarna, a povzroča veliko gospodarsko škodo in resno ogroža prašičerejo v regiji. Po poročanju Jutarnjega lista so doslej zaradi te bolezni usmrtili že približno 17.000 prašičev.

Glavni hrvaški državni inšpektor Andrija Mikulić je opozoril, da so v zadnjem mesecu in pol ugotovili nepravilnosti v 104 objektih od skupno 400, kjer so opravili nadzor v Osješko-baranjski in Vukovarsko-sremski županiji. Nezakonitih prašičev niso našli povsod, a v pomembnem delu objektov so bili prisotni.

Prvi primeri so bili na Hrvaškem potrjeni junija 2023 v Vukovarsko-sremski županiji, od takrat pa se je bolezen razširila tako med domačimi svinjami kot v populaciji divjih prašičev. Ministrstvo za kmetijstvo je letos poleti potrdilo nove izbruhe, med drugim v velikih farmah v Baranji. Na gospodarstvu Belje v Sokolovcu, kjer je bilo približno 10.000 prašičev, so morali živali usmrtiti, podobno tudi v Nemetinu, kjer so imeli okoli 1.600 prašičev. Manjši izbruhi so bili potrjeni tudi v naseljih Sveti Đurađ in Donji Miholjac.

V zadnjih tednih je državni vrh v boju proti bolezni stopnjeval retoriko. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo David Vlajčić je konec septembra dejal: »Afriški kugi napovedujemo vojno. Nič več ne bo kot je bilo do zdaj.« Ob tem je napovedal evtanazijo vseh svinj na farmi Sokolovac in izrazil razočaranje nad nespoštovanjem protokolov pri nekaterih rejcih.

Ihan: Zaposlenim smo prepovedali rejo domačih prašičev

Afriška prašičja kuga je v Evropi prisotna že od leta 2007, v zadnjih letih pa se je pojavila tudi v sosednjih državah, kot so Italija, Madžarska in Hrvaška. Strokovnjaki opozarjajo, da so biovarnostni ukrepi ključni za preprečevanje širjenja bolezni. »Na naših farmah izvajamo rednejše in strožje obhode, preglede zunanjih ograj, okrepljeno razkuževanje vozil in vhodov, omejevanje obiskov, obvezno tuširanje zaposlenih in obiskovalcev, uporabo farmarskih oblačil ter prepoved reje domačih prašičev pri zaposlenih. Prav tako smo uvedli strožje prehranske ukrepe – suhomesnatih izdelkov iz prašičjega mesa na menijih ni dovoljeno uporabljati,« so za Delo sporočili iz skupine Farme Ihan.

Veterinarski strokovnjaki opozarjajo, da črni trg z živimi prašiči in prašičjim mesom bistveno pospešuje širjenje bolezni. Nezakoniti prevozi in prodaja neregistriranih ali netestiranih živali omogočajo, da virus pride na nove kmetije, tudi tja, kjer so sicer strogi biovarnostni ukrepi. Pogosto se ne spoštujejo karantena, dezinfekcija in drugi postopki, okuženo meso pa lahko virus prenese na druge domače ali divje prašiče. Takšni nezakoniti tokovi živali in izdelkov otežujejo nadzor in hitro zajezitev bolezni, saj se lahko pojavi tudi v regijah, ki naj bi bile varne.

Ti ukrepi so v veljavi že dalj časa, po ponovnem pojavu bolezni pa so jih le osvežili in dodatno opozorili rejce na dosledno upoštevanje predpisov. Kot opozarjajo veterinarji: »Največje tveganje za vnos ASK na farme predstavljajo neupoštevanje biovarnostnih ukrepov, črni trg prodaje ali preprodaje prašičev ter stik domačih prašičev z okuženimi divjimi. Tveganje se še poveča pri rejah na prostem ali ob izpustih. Po našem mnenju je treba vzroke za izbruh na hrvaških farmah iskati prav v teh dejavnikih,« menijo tudi v Farmah Ihan.

Kot poročajo hrvaški mediji, so na primer pri nadzoru v Osječko-baranjski županiji odkrili nekaj primerov, ko so posamezni rejci preko nelegalnega kanala pripeljali neregistrirane prašiče, kar je neposredno prispevalo k lokalnim izbruhom. Takšni nezakoniti tokovi živali in izdelkov otežujejo nadzor in hitro zajezitev bolezni, saj se bolezen lahko pojavi tudi v regijah, ki naj bi bile varne.