Ravnatelj: Fazaniranje ni del folklore, gre za poniževanje in trpinčenje

Na več srednjih šolah so na prvi šolski dan pripravili sprejem za dijakinje in dijake prvih letnikov, vendar je ponekod vse skupaj ušlo z vajeti. Dijaki starejših letnikov so »novince« namreč pričakali na različne načine. Barvali so jih s flomastri, jih posipali z moko in obmetavali z jajci ter brizgali na njihovo telo škodljivi sprej za barvanje kovin. V množici najstnikov so se mnogi veselili in smejali, težko pa je verjeti, da je bil sprejem prijeten čisto vsem. V Mariboru je zavladal čist kaos, eno od deklet v množici je celo izgubilo zavest. Medtem ko je policija pozvala k prijavi vseh, ki so bili proti lastni volji deležni tako imenovanega fazaniranja, so na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota že pred 1. septembrom opozorili dijake, da bodo vsak poskus krsta novincev ...