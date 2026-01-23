Po neuradnih informacijah naj bi se profil Lars & Sven preimenoval v Demokrate, kasneje pa naj bi se tudi združil z uradnimi komunikacijskimi kanali stranke Demokrati, ki jo vodi Anže Logar.

Gre za profile, ki so bili doslej povezani z istoimensko gostinsko blagovno znamko, v zadnjem času pa so vse pogosteje objavljali politično vsebino. V stranki Demokrati teh informacij za zdaj uradno niso potrdili.

Nekdanji FB-profil Lars & Sven, ki se je preimenoval v Demokrate, je trenutno nedosegljiv, kar pomeni, da združitev poteka. Meta namreč omogoča združitev FB-strani le z enakim imenom. FOTO: Demokrati Profil

Nekdanja stran propadle verige burgerjev Lars & Sven, ki je imela več kot 21.000 sledilcev, se je po opažanju sledilcev nekdanje verige s hitre prehrane preimenovala v Demokrate in začela množično deliti vsebine Logarjeve stranke. Facebook stran trenutno ni dostopna, kar kaže, da postopek združevanja že poteka.

Po zaprtju restavracij se je Primož Novak, ustanovitelj podjetja Lars & Sven, postopoma angažiral glede političnih vsebin. Ko je izstopil iz Gibanja Svoboda, se je pridružil Demokratom ter postal član izvršilnega odbora stranke. Stranko Anžeta Logarja smo tudi povprašali, kakšna je njegova vloga v stranki zdaj.

Po poročanju medijev o tej potezi, se je stran Lars & Sven ponovno pojavila, čeprav vmes ni bila dosegljiva. Na FB profilu so zanikali, da bi se povezovali in dodali, da brez prekinitev deluje ter ni predvidno nobenemo združevanje, »še najmanj pa s katerokoli politično stranko.«

Ali se strani lahko združujejo?

Demokrati Anžeta Logarja imajo na FB 17.000 sledilcev, veriga s hitro hrano Lars & Sven bi jim prinesla še okoli 21.000 dodatnih sledilcev. FOTO: Demokrati Profil

Meta (Facebook) dovoljuje združitev dveh strani, tako imenovani page merge, vendar le pod razmeroma strogimi pogoji. Postopek ni avtomatski in ga lahko podjetje tudi zavrne ali sankcionira, če presodi, da niso izpolnjena vsa pravila. Združitev poteka tako, da se ena stran priključi drugi, pri čemer se sledilci in del vsebin prenesejo na glavno stran, druga pa preneha obstajati.

Da Meta takšno združitev sploh dovoli, morajo biti izpolnjeni vsi ključni pogoji. Obe strani morata imeti iste upravljavce oziroma administratorje z enakimi pravicami. Prav tako morata imeti zelo podobno ime ali jasno kazati, da predstavljata isto entiteto. V primerih, ko se ime postopno spreminja iz blagovne znamke v politično stranko, gre že za sivo cono.

Poleg tega strani ne smeta biti vsebinsko bistveno različni. Združevanje gostinske strani in politične stranke je zato z vidika Metinih pravil posebej problematično in lahko pomeni, da bo združitev zavrnjena.