Slovensko ministrstvo za obrambo je dalo pojasnila glede izvoza 110.000 kosov švicarskih ostrostrelskih nabojev, ki so prek Slovenije končali v ruskih državnih evidencah. Za trgovca v tem poslu, 45-letnega Gašperja Heybala, pa se zanima FBI.

Pred dnevi je Neue Zürcher Zeitung razkril preprodajo švicarskega streliva prek slovenskega trgovca z orožjem Gašperja Heybala v Kirgizijo. Strelivo istega proizvajalca se je po prodaji namesto na slovenskem tržišču - kot bi se naj po navedbah Švicarjev zavezal Heybal – končali v Rusiji, saj so dve pošiljki istih ostrostrelskih nabojev Lapua Magnum in Winchester zavedli v evidencah ruske zvezne službe za akreditacijo.

Kasneje so taiste naboje hvalili ruski vojaki, na družbenih omrežjih se je leta 2024 pojavila fotografija škatlice švicarske proizvodnje. Švica pa izvaja embargo na izvoz orožja v Rusijo, odkar si je slednja pripojila Krim.

Objava na telegramu leta 2024 je razkrila, da gre za švicarske naboje. Njihovo sled so novinarji izbrskali v ruskih arhivih. Foto Big Battle Panda/Telegram

Zdaj smo prejeli pojasnila službe za strateško komuniciranje slovenskega obrambnega ministrstva, s katerim se potrjuje, da je naboje iz Slovenije v Kirgizijo izvozilo podjetje 365 Plus, katerega direktor prodaje je bil Gašper Heybal. Za podjetje je v preteklosti celo nastopal kot priča v razvpitem slovenskem sojenju za smrtonosni strel Sebastiena Abramova, ki je ubil njegovo dekle Saro Veber. Abramov je puško kupil prav pri 365 Plus, Oba sta zaradi domnevnih Abramovih težav s smrtonosnim orožjem komunicirala nekaj dni pred usodnim strelom ter po njem.

Heybal je kot odgovorna oseba podjetja 365 Plus v Kirgizijo najprej leta 2022 izvozil 60.000 nabojev SWISS P Target.338 Lapua Magnum, nato pa leta 2023 še 50.000 nabojev SWISS P Target.308 Winchester. V evidencah ruske zvezne službe za akreditacijo so 30. decembra leta 2022 zabeležili uvoz 60.000 nabojev.338 Lapua Magnum, zatem pa petega aprila 2023 še 50.000 nabojev.308 Winchester. Heybal se na naša vprašanja že nekaj dni ne odziva.

»Ujeli so slovenskega distributerja, ki je posredoval v poslu z Rusijo.«

Obrambno ministrstvo pojasnjuje, da so bila izvozna dovoljenja izdana na podlag popolnih vlog: »Za Kirgizijo takrat niso bili v veljavi nobeni omejevalni ukrepi, ki bi preprečevali izdajo teh izvoznih dovoljenj.« Izrecno dodajajo, da je podjetje 365 Plus »poslovalo v skladu z veljavno zakonodajo in v vseh upravnih postopkih predložilo vso potrebno dokumentacijo.«

Ujeli so slovenskega distributerja

Že švicarski novinarji so kot odgovorno osebo, da so naboji namesto pri nas končali v Rusiji. izpostavili Heybala – četudi isti viri navajajo, da naj bi podjetje 365 Plus bilo na koncu deležno prepovedi nakupov švicarskega orožja. V Republiki Sloveniji ne poteka noben uradni postopek zoper realizacijo teh izvozov, so po koncu postopkov sporočili z obrambnega ministrstva.

Kot trgovca z orožjem, ki je iz Švice v Slovenijo nabavil 110 tisoč nabojev v dveh pošiljkah, navajajo Gašperja Heybala, ki se je pred leti pojavil v podobni zgodbi. Foto Swiss P Defence

Heybal pa nima pretiranega razloga za veselje, saj je bila celotna dokumentacija posredovana na naše državno tožilstvo. Slednje je pripravilo odgovore na poizvedbe ameriškega Zveznega preiskovalnega urada (FBI). Predmet poizvedb so bili vsi posli podjetja 365 Plus, d.o.o., vezani na promet s Kirgizijo. Heybal je bil vodja prodaje in odgovorna oseba podjetja, ki je po nekaterih podatkih med aprilom in novembrom leta 2022 izvozilo več kot pol milijona švicarskih nabojev kirgizijskim podjetjem v petih poslih.

Ob tem pa se je ime Heybalovega podjetja Valerian iz Hočevja (občina Krka) junija leta 2023 v ruskih dokumentih pojavilo kot dobavitelj 460.000 nabojev iz ZDA v Rusijo. Heybal in njegovi odvetniki so takrat zanikali njegovo vpletenost ter trdili, da gre za lažne dokumente.

»Ujeli so slovenskega distributerja, ki je posredoval v poslu z Rusijo,« je septembra 2023 italijanski trgovec z orožjem, 61-letni Manfred Gruber v šifriranem sporočilu opozoril svojega poslovnega partnerja. Z njim se je dogovarjal za dostavo sto tisoč nabojev armenskemu kupcu. Gruber je marca letos na brooklynskem sodišču v New Yorku priznal krivdo za zaroto za kršenje ameriških izvoznih omejitev za izvoz streliva. Gruber ga je izvozil v Kirgizijo prek italijanskega podjetja, katerega solastnik je bil. »Večina tega streliva je bila nato ponovno izvožena v Rusijo,« ugotavljajo ter opozarjajo, da italijansko podjetje streliva sploh ne bi smelo izvoziti izven Italije. Drug solastnik podjetja je krivdo priznal že leto prej in bil obsojen na 39 mesecev zapora.

Na FBI smo poslali prošnjo za pojasnila, zakaj in zaradi katerih izvozov streliva jih zanima Heybal – kot tudi, kdo je slovenski državljan, ki ga omenja sodba newyorškega sodišča. Tam kršitev izvoznih omejitev prodaje orožja vojnim agresorjem jemljejo sila resno: »Gruberjevi zločini so pomagali pri vzdrževanju krvave vojne z neštetimi žrtvami,« je bil po marčevskem sojenju odločen ameriški tožilec. Obtoženega Italijana je nato sodnik avgusta letos zaradi izvoza nabojev (v vrednosti okoli pol milijona evrov) iz ZDA v Kirgizijo in nato neposredno v Rusijo obsodil in poslal za 18 mesecev v ameriški zapor.