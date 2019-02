Februar resda nadpovprečno topel, a brez temperaturnih rekordov

Najbolj toplo ta teden bo v četrtek, nato bodo temperature precej padle. FOTO: Leon Vidic/Delo

Konec tedna lahko spet težave zaradi vetra

Letošnji februar, ki je bil v primerjavi s prejšnjimi leti nadpovprečno topel , še ni prinesel temperaturnih rekordov, kar se sicer do konca meseca lahko še spremeni. V četrtek bomo namreč pod vplivom še toplejšega zraka, je pojasnil meteorolog. Temperature se bodo močno približale 20 stopinjam Celzija.Zmerno ohladitev je mogoče pričakovati v začetku marca, saj se bo temperatura v prvem tednu naslednjega meseca nekoliko spustila, vendar meteorologi prodora kakšnih večjih mrzlih zračnih mas ne pričakujejo. »Začetek marca bo verjetno precej skladen z dolgoletnim povprečjem,« pravi Gregorčič. Tako bo že s četrtka na petek temperatura padla za skoraj 10 stopinj in v petek čez dan bodo termometri pokazali le okoli 10 stopnji Celzija. In te temperature bodo predvidoma vztrajale še ves prihodnji teden, ko kaže tudi na več oblačnega vremena in celo nekaj dežja.Na vprašanje, ali lahko marca pričakujemo še kakšne večje ohladitve, Gregorčič odgovarja, da so te sicer vedno možne tudi v spomladanskih mesecih, vendar ponavadi niso dolgotrajne. »Tudi če v marcu temperatura pade pod ničlo, večjih posledic za vegetacijo verjetno ne bo. Bi pa več težav prinesle večje ohladitve v aprilu, kar pa je trenutno še nemogoče napovedati,« je dejal.Zaradi deževnega začetka februarja na mesečni ravni ne bo primanjkljaja padavin, smo pa trenutno v sušnem obdobju. »Po 10. februarju omembe vrednih padavin namreč ni bilo,« je še pojasnil.Konec tedna bosta zaradi močnega vetra sicer po vsej državi veljali oranžna ali rumena stopnja ogroženosti. Zaradi sušnega obdobja pa je povsod po Sloveniji velika požarna ogroženost v naravnem okolju, ki je velja od ponedeljka naprej, opozarja Agencija RS za okolje.