    Femicid v kazenskem zakoniku: strožje kazni za umore v družini

    Nekdanja pravosodna ministrica je predstavila predlog sprememb kazenskega zakonika, ki jih ni uspelo sprejeti vladi v prejšnjem mandatu.
    Predlagane spremembe kazenskega zakonika bi vključevale tudi femicid in družinske umore. FOTO: Jože Suhadolnik
    Predlagane spremembe kazenskega zakonika bi vključevale tudi femicid in družinske umore. FOTO: Jože Suhadolnik
    Tomica Šuljić
    22. 4. 2026 | 13:19
    22. 4. 2026 | 14:49
    4:30
    A+A-

    Danes je podpredsednica SD in njena poslanka Andreja Katič predstavila spremembe, ki so jih poslanci SD predvideli pri vložitvi predloga novele kazenskega zakonika (KZ). Prvopodpisana Andreja Katič je sicer že lani marca, ko je še opravljala funkcijo pravosodne ministrice, napovedala spremembe KZ – zdaj pa smo tudi izvedeli, zakaj spremembe iz njenega predloga niso bile izvedene v času njenega ministrovanja oziroma mandata vlade Roberta Goloba: »Vlada ga je tudi sprejemala in posredovala v državni zbor, vendar žal ni prišel na vrsto za obravnavo zaradi postopkovnih določil.«

    Spremembe zdajšnjega modificiranega predloga so v zakonskem predlogu najbolj korenite pri odvzemu življenja v družinski ali drugi trajnejši skupnosti: ob več vrstah femicida – od intimne skupnosti prek umorov v imenu časti ali v povezavi z doto – bi predlagatelji dopolnili okoliščine kaznivega dejanja umora z bolj izrecnimi okoliščinami umora v družinski ali drugi trajni skupnosti v novi, četrti točki. »S tem naslavljamo eno najtežjih oblik nasilja nad ženskami,« je razširitev utemeljila Katičeva.

    Nekdanja ministrica Andreja Katič je prvopodpisana pod predlog, ki ga je predstavila včeraj. FOTO: Marko Feist
    Nekdanja ministrica Andreja Katič je prvopodpisana pod predlog, ki ga je predstavila včeraj. FOTO: Marko Feist

    Strožje do femicida in družinskih umorov

    Besedilo nove predlagane točke v okviru sankcioniranja umora bi po spremembah KZ bilo zapisano toliko splošno, da bi zajelo tako femicide kot tudi druge umore v okviru opredeljenih trajnejših skupnosti – na primer staršev, starih staršev, otrok in partnerjev. Prav tako so v novi opredelitvi umora zajete tudi pretekle skupnosti, če je dejanje povezano s to preteklo skupnostjo.

    Spremembe je po mnenju predlagateljev potreben tudi 170. člen KZ, ki sankcionira posilstvo: k temu jih je navedla sodna praksa, ki je dva spolna napadalca obsodila na pogojno kazen, ker so kvalifikacijo dejanja za »več oseb« tolmačili kot vsaj tri ali več oseb.

    »Tudi tukaj naslavljamo tisto, kar je bilo prepoznano kot aktualno ali anomalija v našem kazenskem zakoniku,« je včeraj povedala predzadnja pravosodna ministrica. Odpravila bi se tudi ureditev, da se pregon posilstva, storjenega v (zunaj)zakonski zvezi, preganja na predlog – po novi ureditvi bi avtomatsko sledil pregon po uradni dolžnosti.

    Katičeva meni, da z vključitvijo femicida v kaznivo dejanje umora predlagatelji naslavljajo eno najtežjih oblik nasilja nad ženskami. FOTO: Aleš Andlovič
    Katičeva meni, da z vključitvijo femicida v kaznivo dejanje umora predlagatelji naslavljajo eno najtežjih oblik nasilja nad ženskami. FOTO: Aleš Andlovič

    Katičeva je kot zelo pomembno spremembo poudarila še modifikacije členov zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, kjer Katičeva pojasnjuje, da ima naš KD ožjo dikcijo glede zlorabe zaupanja. Vloženi predlog spremembe KZ se vzporedno nanaša tudi na uskladitev naše zakonodaje z direktivami Evropske unije: direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnem izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji – glede na podatke iz obrazložitve predloga sprememb zakona – implementiramo tako počasi, da smo že februarja 2023 dobili dodatni uradni opomin evropske komisije zaradi domnevnega neizpolnjevanja obveznosti iz posamičnih točk oziroma odstavkov direktive.

    Kaznivo dejanje umora bi vključevalo tudi femicid in uboje bližnjih (tudi nekdanjih) družinskih članov.

    Sporna dvojina, ki je obvarovala posiljevalce, bi se umaknila.

    Zakonodajo bi uskladili z evropsko.

    Spremembe bi se nanašale tudi na manjše korekcije pomanjkljivih ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma – odgovore na vprašalnik Sveta Evrope glede teh sprememb bi država morala vrniti že prejšnji mesec. Med člene kaznivih dejanj proti splošni varnosti ljudi in premoženja pa bi se dodala tudi povzročitev nevarnosti na pritrjeni ploščadi v epikontinentalnem pasu (kazen do 15 let zapora) pa napad na varnost pomorskega prometa (od enega do 15 let zapora) ter uničenje in odstranitev objektov, namenjenih za varnost pomorskega projekta.

    Andreja Katič je ob koncu predstavitve navedla, da pričakuje v prihodnosti razpravo v parlamentu s strani stroke. »Prvi odzivi so pozitivni. Mogoče bo še kakšna sprememba glede na to, kaj bo rekla zakonodajno-pravna služba,« je povzela. Neznanka pa je, če in kdaj bo parlament v sedanji sestavi podprl predlagane spremembe KZ.

    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    SDS s partnerji že nadzira hram demokracije

    Koalicijska mreža prvaka SDS Janeza Janše je že prevzela vse ključne položaje v zakonodajni veji oblasti.
    Uroš Esih 21. 4. 2026 | 18:35
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Festival sprenevedanja Janše in partnerjev

    Še pred ustoličenjem bo Janša užival v spoznanju, da si je predsednik relativne zmagovalke volitev Robert Golob polomil zobe.
    Uroš Esih 21. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Hotel Bellevue dokončno izgubljen, občina le utrjuje gozdne poti

    V okviru sanacije bodo vgradili tudi padavinsko kanalizacijo. Za poseg v Krajinskem parku TRŠ pridobljeno naravovarstveno in kulturnovarstveno soglasje.
    Manja Pušnik 22. 4. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ko nekomu pomagamo, so to zlati trenutki zmagoslavja« (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je artritis? Kako olajšati simptome s fizioterapijo?

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 29. 4. 2025 | 08:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravstveni absentizem

    Imamo več kot 1500 ljudi, ki so na bolniški več kot tri leta

    Do pandemiji je bila Slovenija v zlati sredini evropskih držav po absentizmu, v zadnjih letih smo se povzpeli na vrh, pravi Ana Vodičar iz ZZZS.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Zoran Đukić

    Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

    Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
    Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Mednarodna primerjava

    Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

    Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
    Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    E-mobilnost

    Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

    Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
    Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Firence

    Hotela se je dotakniti intimnih delov kipa rimskega boga, plačala bo 5000 evrov

    Firence, glavno mesto italijanske Toskane, zaradi renesančne umetnosti in arhitekture ter galerij letno obiščejo milijoni turistov.
    22. 4. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prodaja Uradnega lista ustavljena, družba gre v likvidacijo

    Slovenski državni holding je sklenil, da se poslovanje družbe zaključi po postopku redne likvidacije.
    Maja Grgič 22. 4. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Beneški bienale

    Če bo Rusija, ne bo evropskega denarja

    Po eni strani uničujejo kulturo Ukrajine, po drugi pa bi sodelovali na eminentni kulturni razstavi.
    22. 4. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Fiba je odločila

    Prvo svetovno prvenstvo v novem desetletju bo v Evropi

    Izvršni odbor Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) je določil gostitelja svetovnih prvenstev za ženske leta 2030 in moške leto dni kasneje
    22. 4. 2026 | 14:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odziv na krizo

    Milijon grškim družinam po 150 evrov na otroka

    Grški premier Kiriakos Micotakis je povedal, da se bo zaradi draginje letno izplačilo upokojencem z nizkimi pokojninami in invalidom povečalo na 300 evrov.
    22. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Beneški bienale

    Če bo Rusija, ne bo evropskega denarja

    Po eni strani uničujejo kulturo Ukrajine, po drugi pa bi sodelovali na eminentni kulturni razstavi.
    22. 4. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Fiba je odločila

    Prvo svetovno prvenstvo v novem desetletju bo v Evropi

    Izvršni odbor Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) je določil gostitelja svetovnih prvenstev za ženske leta 2030 in moške leto dni kasneje
    22. 4. 2026 | 14:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odziv na krizo

    Milijon grškim družinam po 150 evrov na otroka

    Grški premier Kiriakos Micotakis je povedal, da se bo zaradi draginje letno izplačilo upokojencem z nizkimi pokojninami in invalidom povečalo na 300 evrov.
    22. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

    Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
    17. 4. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

    Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
    16. 4. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Suhe oči niso malenkost

    Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kam za prvomajske praznike v tujino?

    Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

    Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
    16. 4. 2026 | 11:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

    Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

    V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
    17. 4. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGLED

    Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

    Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
    17. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več

