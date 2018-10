Fenomen bivših: stari župani se vračajo

kandidati za župane, v2 Foto Zx

Ljubljana – Rok za vložitev kandidatur za župane in člane občinskih svetov se izteka. Ob 19. uri bodo občinske volilne komisije zaprle vrata, jutri se začne volilna kampanja. Kandidature bo do 2. novembra preverila državna volilna komisija, a za zdaj velja, da si na županski stol samo v mestnih občinah (MO) želi prek 70 Slovencev – med njimi devet žensk.Pregled do zdaj znanih kandidatur v MO kaže, da hoče mandat ohraniti devet od enajstih županov; nova obraza se obetata le Kranju in Ptuju, najbolj »živčni tekmi« pa Ljubljani in Mariboru. Županskih kandidatov je za tretjino manj kot leta 2014. Medtem ko se je njihovo število tudi v prestolnici za polovico zmanjšalo, v Mariboru spet beležijo rekord: kar trinajst jih je. Za Mira Hačka, poznavalca lokalne samouprave, nobeno ime ni presenečenje, zanimanje pa vzbujajo, pravi, kandidati, ki so mandat ali dva »počivali«, in se želijo vrniti na čelo občin, ki so jih nekoč že vodili – kot Kangler v Mariboru, Rupar v Tržiču, Čelan na Ptuju, Smolnikar v Kamniku …: »Ta fenomen do zdaj ni bil tako zelo izrazit in je uganka, kako se bodo volivci odzvali.«