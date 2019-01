Ferjanc: Moja razrešitev je bila politična

Krivda zamujenih rokov?

Celje – Marjana Ferjanca, SDS, so zaradi nepravilnosti pri prevedbi plač in ker menda ni pravočasno oddal finančnega načrta Splošne bolnišnice Celje (SBC) novembra 2017, razrešili iz krivdnih razlogov. Na delovnem sodišču, kjer zaradi razrešitve toži SBC, je včeraj dejal, da je šlo za politično odločitev. Takratni predsednik sveta zavodavztraja na drugem bregu, da v odločitvah sveta ni bilo nič političnega. SBC zdaj vodi Margareta Guček Zakošek iz SMC.Ferjancu bi se tretji mandat iztekel leta 2020. Kot je dejal včeraj na sodišču, so razrešitev pripravljali že nekaj časa, čeprav so ga leta 2016 še izbrali za direktorja: »Potem so zamenjali člane sveta zavoda s člani vladajoče stranke, prišla sta Andraž Jakelj in Barbara Tiselj. Bolnišnica je bila v dobri kondiciji, bila je zanimiva za vladajočo politiko. Pomembno je bilo le, da bo tam politično pravi človek. Menim, da je šlo za politično odločitev.« O morebitni razrešitvi Ferjanca so sicer razpravljali že decembra 2016. Po zapisniku takratne seje je namreč Jakelj, ki je bil predsednik sveta zavoda, dejal: »Svet zavoda lahko sprejme kakršen koli sklep, zakonit ali pa nezakonit.« Ko mu je eden od članov sveta ugovarjal, je nadaljeval: »Lahko mi danes sprejmemo, da razrešimo direktorja, dokazno breme pa je na njem, da nam dokaže, da je imel prav ali da ni imel prav, da smo imeli mi prav ali nismo imeli prav.«Za razrešitev so se nato odločili jeseni 2017 pod točko razno. Kot je takrat povedal Jakelj, so ugotovili nepravilnosti pri prevedbi plač iz leta 2008. Ferjanca so na nepravilnosti opozorili večkrat, včeraj je dejal, da so probleme reševali: »Bilo je več inšpekcijskih pregledov. Na koncu je šel Jakelj sam iskat napake. Kadrovska služba je vse obrazložila, ampak je vztrajal in sam predlagal, kaj naj naredimo. Sam mislim, da škode za SBC ni bilo, ker so delavci opravljali taka dela in zdaj zaradi tega tečejo tudi sodni postopki.«Ferjancu so še očitali, da ni pravočasno oddal finančnega načrta. SBC je sicer načrt pripravila, svet zavoda ga je aprila 2017 potrdil, vendar ministrstvo zanj ni dalo soglasja, ker da so v bolnišnici neupravičeno upoštevali petodstotni dvig cen zdravstvenih storitev. Novega načrta bolnišnica ni pripravila do jeseni, ko so namesto petodstotnega dviga cen obračunali sredstva na podlagi interventnega zakona. »Na kraj pameti mi ni padlo, da bom zaradi tega zamenjan. V Novem mestu so celo upoštevali sedemodstotni dvig cen, je pa res, da je tam direktorica v pravi politični konstelaciji. V bolnišnici Trbovlje so napisali, da je dokument nerealen, v Novi Gorici in na Ptuju pa sploh niso sprejeli finančnega načrta! Je pa na Ptuj za direktorico potem prišla Anica Užmah za nagrado.« Užmahova je bila namreč članica sveta zavoda SBC. Jakelj je postal direktor Psihiatrične bolnišnice Ormož, Tisljeva, ki je priznala, da predloga finančnega načrta SBC sploh ni prebrala, pa je sprva dobila delo na ministrstvu za zdravje, danes je v. d. generalne direktorice direktorata za socialne zadeve na ministrstvu za delo.Jakelj je včeraj vztrajal: »Motilo je po našem mnenju nezakonito delovanje. Odtekanje denarja – da zaposleni prejemajo višje plače, kot jim po izobrazbi pripadajo, denarja za bolne pa ni. Piše, da če direktor finančnega načrta ne posreduje, se ga razreši.« Zanikal je politično motiviranost: »Ni politično, da zaposleni prejemajo več, kot jim pripada, in ni politično, da direktor pripravi tisto, kar mora.« Jakelj je večkrat opozoril, da bi morala bolnišnica načrt popraviti v 45 dneh po tistem, ko so dobili usmeritve z ministrstva. Ferjanc roke razlaga povsem drugače in dodaja, da je bolnišnica poslovala nemoteno.