Festival za tretje življenjsko obdobje brez Zdusa

Ljubljana – Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) odstopa od neposrednega sodelovanja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, je sporočil upravni odbor te zveze. V sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem želijo organizirati samostojni festival, Dneve medgeneracijskega sožitja. Predstaviti ga nameravajo maja prihodnje leto.



Izrazili so nezadovoljstvo z organizacijo letošnjega festivala, ki je že osemnajstič zapored potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani, med organizatorji so še podjetje Proevent in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Med razlogi v reviji ZDUS Plus navajajo, da so enakovredni partner f3žo, zato bi se morali o vsebini, vodenju, času in financah temeljiteje pogovoriti.



V uvodniku v reviji ZDUS Plus je odgovorni urednik Črt Kanoni zapisal, da »je včasih sodelovanje zgolj krinka v nenehnem pehanju za večji dobiček dobička željnega partnerja, ki v drugem partnerju vidi temeljno osnovo za večji prihodek«. Člani Zdus in društva so bili med drugim kritični do pretirane komercializacije festivala s »prodajanjem kramarije in posiljevanjem z nakupi« in do neustrezne časovne razporeditve in prekrivanja predavanj ter dogodkov na festivalu, ki se jih zaradi tega niso mogli udeležiti.



Kot so zapisali v sporočilu za javnost, z novim festivalom vpeljujejo koncept medgeneracijskega pristopa reševanja družbenih izzivov, ki se tičejo vseh generacij in naslavljajo potrebe vseh generacij s ciljem ustvarjanja medgeneracijskega sožitja in sodelovanja. Ponujajo prostor za predstavitev in promocijo inovativnih pristopov, programov in projektov medgeneracijskih dejavnosti ter stičišče za ponudnike storitev, izdelkov, aktivnosti za mlado, srednjo in starejšo generacijo, so še zapisali.