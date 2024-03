Fides: Paciente za talce jemlje vlada

Na današnje izjave premierja Roberta Goloba, ki je bil parlamentu kritičen do sindikata Fides in zdravnikov, ki so »za talce vzeli najšibkejše, tudi invalide,« se je odzval Fides. V sindikatu zdravnikov so nad premierjevimi besedami zgroženi. Menijo, da »kažejo kakšna je pripravljenost Vlade na iskanje konsenza za končno ureditev razmer v slovenskem javnem zdravstvu«.

Ponovno so poudarili, da je vlada prekršila že lani podpisani dogovor z zdravniki in zato je vlada in ne sindikat ta, ki je odgovorna za stavko. Menijo, da so torej »na vladni strani tisti, ki paciente in celotno javno zdravstvo jemljejo za talce«.

Dodali so, da so iz kabineta predsednika vlade prejeli povabilo na srečanje, na katerega so se odzvali, saj menijo, da gre za korak v pravo smer.

Premier kritičen do Fidesa

Robert Golob je danes kritiziral Fides, rekoč, da je vlada res podpisala sporazum s sindikatom, vendar pa je, da se je Slovenija nato soočila s poplavami. »Takrat smo obvestili vse, da bo plačna reforma zamaknjena na leto 2025. Vsi sindikati, 45 jih je, so razumeli, da je treba stvari zamakniti. Fides tega ne razume, za talce vzame najšibkejše, tudi invalide,« je dejal premier.

Pojasnil je, da pogajanja o plačni reformi potekajo, plačna nesorazmerja pa se lahko usklajujejo le v stebrnih pogajanjih, saj samo tam lahko naslovijo vsa plačna nesorazmerja. Fides je pozval k zamrznitvi stavke.