Fides si želi mediacije, k sprejemu pozivajo tudi vlado

»Včerajšnji pogovori s predsednikom vlade Robertom Golobom, ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel in pogajalsko skupino so vendarle prispevali k temu, da bomo v sindikatu Fides po osmih tednih stavke prejeli konkreten pisni predlog reševanja stavkovnih zahtev. A so pogovori razkrili tudi, da si vsebino že podpisanih sporazumov obe strani razlagata drugače, kar nas v sindikatu skrbi,« so danes sporočili iz sindikata.

V sindikatu so zadovoljni, da so se zadeve začele premikati, a, kot pravijo, ne morejo zanemariti dejstva, da imajo v sindikatu z vlado že podpisana dva sporazuma, o katerih ocenjujejo, »da sta dobra popotnica za prihodnjo stabilizacijo zdravstvenega sistema«.

Na torkovih pogajanjih so medtem v sindikatu ugotovili, da si vladna stran vsebino teh dveh sporazumov razlaga drugače, kot si jo v sindikatu. »To nas skrbi, zaradi česar smo takoj predlagali, da se v pogajanja vključi mediator, ki bi nam to zagato pomagal razrešiti, vendar nam vladna pogajalska stran včeraj odgovora na to ni podala,« so sporočili.

Kot še navajajo, so z optimizmom sprejeli pobudo za pomoč pri mediaciji v okviru Mediacijskega centra Odvetniške akademije pri Odvetniški zbornici Slovenije. »Pri tem pozivamo vladno stran, da tudi sami sprejmejo ponujeno pobudo in aktivnosti začnemo čim prej.«

Kot smo že poročali, za to zahtevno tematiko ne bi zadostoval en mediator, pač pa mora biti vključena cela ekipa: oseba, ki pozna področje, državno odvetništvo, ker je vključena država, vsaka stran pa lahko predlaga kot del ekipe tudi svojo kompetentno osebo.

»Mediacija temelji na zaupanju, ki mora biti vzpostavljeno od vsega začetka,« je poudaril odvetnik Janez Starman, predsednik Odvetniške zbornice Slovenije in član upravnega odbora Društva mediatorjev Slovenije.