Fides več ne namerava sodelovati v pogajanjih o »fantomskih« stebrih

Na »brezplodnih« pogajanjih z vlado so zdravniki skupaj s pacienti in drugimi zaposlenimi v zdravstvu izgubili dodatno leto za reševanje javnega zdravstva, trdijo v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Na tak način ne nameravajo več sodelovati v pogajanjih o »fantomskih stebrih«, so zapisali v sporočilu za javnost.

Prvič po 30. juniju – datumu, ki ga je vlada s podpisom sporazuma s sindikatom potrdila kot skrajni rok za vložitev zakona o oblikovanju ločenega plačnega zdravstvenega stebra v parlamentarno proceduro – se je danes sestal glavni odbor Fidesa, so sporočili s sindikata.

Menijo, da vlada ni izpolnila niti ene zaveze

»Proučili smo nastalo situacijo in ugotovili, da vlada v postopku pogajanj ni izpolnila niti ene zaveze iz podpisanega sporazuma o prekinitvi stavkovnih aktivnosti iz oktobra 2022,« so opozorili.

Nereševanje slabih delovnih pogojev po njihovi oceni stopnjuje beg zdravnikov iz bolnišnic in zdravstvenih domov. Kot veliko tveganje ocenjujejo trend, da se zaradi stalnega ustvarjanja izrednih razmer zaposleni odločajo za delo v bolj urejenih delovnih pogojih izven zdravstva in v tujini. Tako po njihovih navedbah namesto napovedane stabilizacije nastajajo izredne razmere, kar povečuje negotovost med zaposlenimi in bolniki in že ogroža najbolj nujno oskrbo v posameznih urgentnih centrih.

»Sprašujemo se, kaj za vlado pomeni, da je zdravstvo prioriteta?! Fides na tak način ne namerava več sodelovati v pogajanjih o fantomskih stebrih, ki so zgolj kulisa za javnost, in s tem prevzemati odgovornosti za dokončni razpad javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji,« so poudarili.

Časovnica »preveč optimistična«

Glavni odbor sindikata je danes pooblastil vodstvo, da pripravi načrt nadaljnjih aktivnosti, so dodatno pojasnili za STA.

K začetku pogajanj o reformi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah so se vlada in sindikati zavezali z dogovorom oktobra lani. Kot rok, do katerega naj bi najpozneje dosegli dogovor, pa so predvideli letošnji 30. junij. Ob tem so sindikati s podpisom dogovora soglašali, da do tega datuma ne bodo sprožili stavkovnih aktivnosti.

Podpisanemu je sledila časovnica vlade ob začetku pogajanj s 30. junijem kot predvidenim rokom za uskladitev novega plačnega zakona. Še nekoliko zgodnejši datum, 1. april, pa so v sporazumu z zdravniškim sindikatom Fides iz letošnjega januarja predvideli za oblikovanje zdravstvenega stebra. Po večmesečnih pogajanjih se je izkazalo, da je bila časovnica preveč optimistična.