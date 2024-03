Fidesova ocena: nov vladni predlog ni zadosten

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides vladni predlog o reševanju stavkovnih zahtev, ki so ga prejeli v sredo zvečer, ocenjujejo za nezadostnega. »Žal ugotavljamo, da predlog ni usklajen z vsebino dorečenega na torkovih pogajanjih in ne predstavlja nobenega premika v smeri stabilizacije zdravstvenega sistema,« so poudarili.

Na torkovih pogajanjih so se po navedbah Fidesa z vladno stranjo namreč dogovorili, da bo vlada poslala konkretno spremenjen predlog sporazuma z rešitvami, ki bodo med drugim tudi jamčile njegovo izvršljivost. Tega v prejetem ni, saj predstavlja le delno modificiran predlog iz sredine januarja, so pri zdravniškem sindikatu navedli v sporočilu za javnost.

Ker jih vladna stran ne razume, se jim zdi še toliko bolj pomembno, da se v pogajanja vključi mediator. A so v sredo v medijih z razočaranjem prebrali, da želi vlada namesto čim hitrejšega reševanja stanja pogovore pogojevati z zamrznitvijo stavke.

»To je za nas nesprejemljivo, saj nam daje jasno sporočilo, da njihov interes ni, da bi se stavka končala, ampak da paciente še naprej držijo za talce, ker ne želijo sprejeti odgovornosti za to, kar so podpisali leta 2023. V take pritiske zato ne bomo privolili,« so poudarili.

Pri tem so napovedali, da bodo še naprej konstruktivno pristopili k nadaljevanju pogajanj, saj si želijo zadevo rešiti čim prej.

Zdravniški sindikat Fides je zdravniško stavko, ki traja že osmi teden, začel 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.