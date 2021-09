Financiranje STA naj bi bilo urejeno v »razumnem« roku

Na 250. dan, ko vladna stran ne izpolnjuje zakonskih obveznosti plačevanja javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA), je predsednikorganiziral delovno srečanje z direktorjem STAin direktorjem Urada vlade za komuniciranje (UKOM)»Po daljšem pogovoru sem z veseljem ugotovil, da sta se oba direktorja izrekla, da sta pripravljena na nadaljevanje dialoga in rešitev problema,« je na novinarski konferenci po delovnem srečanju povedal Pahor in dodal, da Veselinovič in Urbanija soglašata, da se bosta potrudila za dopolnitev pogodbe, ki jo bosta v kratkem, razumnem roku lahko tudi podpisala.Urbanija je izrazil zadovoljstvo z razveljavitvijo začasnega zadržanja vladne uredbe, ki Ukomu daje pooblastila, da ureja odnos s STA. Včeraj je namreč vrhovno sodišče razveljavilo začasno zadržanje uredbe o financiranju javne službe STA. Sodišče je zapisalo, da je po zakonu država dolžna mesečno zagotavljati financiranje za leto 2021 skladno s poslovnim načrtom.»Pogodba je bila poslana že julija, seveda pa so v vsaki pogodbi možne tudi spremembe. Predvsem v dobrobit zaposlenih, saj je nepredstavljivo, da se že mesece in mesece sprašujejo, kako naprej,« je povedal Urbanija.Veselinovič je poudaril, da gre pri financiranju javne službe STA za spoštovanje načela varovanja pravne države in varovanje medijske svobode. »Na STA z veseljem pozdravljamo nadaljevanje pogovorov, h katerim smo pozivali že od 21. julija, ko smo opozorili, da ne moremo podpisati predložene pogodbe,« je povedal Veselinovič, ki meni, da bo današnje srečanje dalo podlago, da bodo našli skupne rešitve pri nerešenih vprašanjih, zaradi katerih pogodbe še niso mogli podpisati.