Finančna računica strank

Finančno stanje političnih strank po supervolilnem letu, ko so se predlani zvrstile parlamentarne in lokalne in nato lani maja še evropske volitve, je še daleč od rožnatega in bi jim iz tega vidika zamik volitev v državni zbor še kako koristil.Poleg članarin so poglavitni vir financiranja strank prav mesečne dotacije iz državnega proračuna, ki se razdelijo na podlagi zadnjega volilnega uspeha. Relativna zmagovalka zadnjih parlamentarnih volitev SDS, denimo, vsak mesec iz proračuna na ta račun dobi dobrih 45.000 evrov, LMŠ dobrih 25.000 evrov, SD in SMC pa nekaj več kot 20.000 evrov. V primeru predčasnih volitev se bo ...