Odstopil premier Šarec

Andrej Bertoncelj. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Andrej Bertoncelj se po odstopu lahko vrne v službo na Univerzo na Primorskem.

Ljubljana – V vladni koaliciji so se znova povišale temperature. V petek popoldne je namreč finančni ministerskupaj s svojimi državnimi sekretarji sporočil, da ne pristajajo na bianco menico, ki bi jo od finančnega sektorja želeli dobiti ob predvidenem ukinjanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Če bodo ostali vsi ostali na svojih bregovih, bi lahko minister za finance odstopil, vlada pa bi postala neoperativna, je zaokrožilo.In zgodilo se je prav to. Zaradi strokovnih razlogov se je odločil, da odstopa s funkcije ministra za finance.»Ves čas sem deloval strokovno in transparentno in si prizadeval za ukrepe v smeri povečevanja blaginje vseh generacij naših ljudi ter srednjeročne finančne vzdržnosti,« naj bi po naših informacijah zapisal v odstopni izjavi.Seveda so znova oživela ugibanja o razpadu koalicije in padcu vlade. Sogovorniki iz njenih vrsta danes ocenjujejo »možno je vse«, nekateri pa spominjajo na nedavno izjavo prvaka SDS Janeza Janše , da se bo v roku nekaj tednov pokazalo ali je mogoča kakšna druga koalicije, razen te, ki je že mrtva.Pred mikrofon je že stopil predsednik vladein najprej naštel kaj vse je dosegla njegova vlada, predvsem v resorju, ki ga je vodil Bertoncelj. Na fiskalnem področju je vlada poskrbela za stabilnost in za spoštovanje najbolj rigoroznega fiskalnega pravila v Evropi, je ocenil. Fiskalno pravilo bi bilo po njegovem treba nujno nekoliko omiliti. Prelomnica pa je bilo sprejemanje proračunov za leto 2020 in 2021. »Uspeli smo ju sprejeti, zagotovili, da država normalno funkcionira. Nato so se zakresala mnenja ob odločanju o novi ministrici za kohezijo,« je dodal premier. »Skratka ta vlada je doslej zelo uspešno prekrmarila številne čeri,« ocenjuje. Slovenija lahko po njegovem mnenju hodi naprej.»Nato smo mečkali še z volilno zakonodajo, če bi bilo pogajanj manj in več volje, bi zakon lahko že imeli pod streho. Čaka nas zakon o dolgotrajni oskrbi, s katero se mečka že leta. Čas je za sprejem zakona o demografskem skladu, pa radi bi spremenili zakon o DUTB, ki bi lahko gradila stanovanja in zagotovila 800 postelj za starejše, ne bi ji podaljšali življenja za to, da bi si delili stolčke in dobre plače,« je med drugim opozoril.»Situacija je takšna, da smo v parlamentu brez podpore Levice. Pred 14-timi dnevi sem poslalnjenemu koordinatorjuvabilo na kavo, odgovoril mi je, da se mora posvetovati, no, do danes se še nisva usedla. Na drugi strani mi očitajo podporo Zmaga Jelinčiča, ki v zameno za to državotvornost ni zahteval prav nič. Kar se tiče partnerjev v koaliciji, sem jih večkrat opozoril naj strnemo vrste in ne majemo čolna, v katerem sedimo. Pred nami je tudi ukinjanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, o katerem se govori že 15 let...Skratka s takšno vlado ne moremo naprej, zato bom še danes poslal svojo odstopno izjavo,« je napovedal Šarec.Premier Šarec je še v petek zgodaj popoldne, pred izjavo ministrstva za finance, zatrdil, da je glede ukinjanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja usklajen z ministrom za zdravjeter da bodo ne glede na opozorila finančnega ministra nadaljevali z aktivnostmi za ukinitev.Za ukinjanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki naj bi ga nadomestil obvezni prispevek v višini 32 evrov, bodo ob vztrajanju LMŠ ključni predvsem glasovi SMC, ki deli pomisleke finančnega ministra. Glasovanje je napovedano za sredo, že danes pa se bodo v državnem zboru nadaljevala usklajevanja z ministrom Bertoncljem.Kot je znano, naj bi bila predlagana rešitev le prehodna, do marca naj bi namreč Šabeder pripravil celovito rešitev zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.Na aktualno dogajanje se bo odzval tudi predsednik državnega zbora in prvak SD