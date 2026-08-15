Finančno ministrstvo: Trenutno ni možnosti za dodatna sredstva za RTVS

Radiotelevizija Slovenija (RTVS) se lahko pri državni zakladnici trenutno zadolži za do 9,5 milijona evrov, glede na finančno situacijo pa možnosti za dodatna likvidnostna sredstva ni, je danes objavilo ministrstvo za finance.

Kot je v pojasnilu na vladnih spletnih straneh objavilo ministrstvo, sta možnost in obseg zadolževanja posameznega proračunskega uporabnika v sistemu enotnega zakladniškega računa države odvisna od veljavnih predpisov, njegovega finančnega položaja, načrtovanih denarnih tokov in potrebnih soglasij.

»Trenutna najvišja možnost črpanja kratkoročnih posojil RTV Slovenija znaša do 9,5 milijona evrov, likvidnostna kreditna linija pa je zagotovljena do 31. decembra 2026. Glede na finančno situacijo ni možnosti za dodatna likvidnostna sredstva s strani enotnega zakladniškega računa. RTV Slovenija pa mora finančna sredstva vrniti najkasneje do 31. decembra 2026,« je zapisalo.

Kot je dodalo, je dinamika zagotavljanja likvidnosti RTVS s posojili iz denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države praviloma takšna, da se RTVS zadolži sredi meseca ob izplačilu plač, posojilo pa nato vrača iz prilivov rtv-prispevka v drugi polovici meseca.

V veljavnem proračunu za leto 2026 so predvidene pravice porabe za financiranje RTV Slovenija po 30. členu zakona o RTVS ter za financiranje prek urada vlade za narodnosti v skupni višini 14,4 milijona evrov, pri čemer se izplačilo dela teh sredstev zamika, je navedlo ministrstvo.

Dodatno negotovost glede razpoložljivih virov za vračilo posojil RTVS predstavlja priprava rebalansa proračuna za leto 2026, je dodalo in spomnilo, da je vlada julija sprejela izhodišča za pripravo rebalansa.

»Navedene okoliščine pomenijo, da so se denarni tokovi in finančni položaj RTV Slovenija glede na izhodišča ob začetku leta poslabšali oziroma postali bolj negotovi. To je ključno pri presoji nadaljnjega obsega in pogojev zadolževanja RTV Slovenija pri upravljavcu enotnega zakladniškega računa, zlasti z vidika sposobnosti pravočasnega vračila črpanih sredstev,« je zapisalo finančno ministrstvo.

Vodstvo RTVS je v sredo opozorilo, da je zavod na podlagi predhodnega dogovora z ministrstvom za finance letos računal na črpanje 12 milijonov evrov posojila iz sredstev v sistemu enotnega zakladniškega računa države. 2,5 milijona evrov manj likvidnih sredstev od načrtovanih pomeni, da bodo morali sprejeti dodatne ukrepe za zagotavljanje tekoče likvidnosti.

Izplačilo julijskih plač in honorarjev sicer ni ogroženo, saj je uprava zagotovila sredstva za njihovo pravočasno izplačilo. Poleg tega potekajo aktivnosti za zagotovitev dodatnih virov financiranja, med drugim pridobivajo ponudbe komercialnih bank za kreditno financiranje, so pojasnili.