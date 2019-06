Finančno pismeni so zlasti starejši

Starejši od 65 let so se izkazali kot finančno najbolj pismeni in pogumni pri vlaganju v delnice, sklade ...

Starejši zaupajo delnicam, mlajši pa »nogavici«

Finančno pismenost vpeljati v šolske programe

Prizadevati bi si bilo treba, da bi bilo delo različnih organizacij, ki se ukvarjajo s programi finančne pismenosti, bolj usklajeno, je dejala Maja Krumberger,direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja Foto Tomi Lombar

Ljubljana – Po raziskavi o finančni pismenosti, ki jo je opravilov sodelovanju z družbo, so finančno najbolj pismeni starejši, v starostni skupini od 65 do 75 let, tretjina vseh vprašanih pa varčuje doma.Raziskava, izvedena na vzorcu 1019 ljudi, je pokazala, damed Slovenci dosega vrednost 14,5 na lestvici od nič do 21, kar je razmeroma dobro, a bi seveda lahko bilo boljše. Zanimivo je, da so starejši bolj kritični do svojega finančnega znanja, a se je potrdilo, da so se prav v starostni skupini od 65 do 75 let izkazali za finančno najbolj pismene, čeprav sami tega svojega znanja ne ocenjujejo tako visoko. Po drugi strani so mladi, v skupini od 25 do 34 let, dosegli najnižji indeks finančne pismenosti.Tudi pri varčevanju v sklade, delnice in depozite je najbolj pogumna starostna skupina od 55 do 64 let, medtem ko mladi v skupini od 18 do 24 let, če poenostavimo, stavijo na denar v nogavici, torej ga hranijo doma, in to kar 68 odstotkov sodelujočih v anketi, na splošno pa tretjina vseh vprašanih varčuje »pod žimnico«.Raziskavo bodo predstavili tudi nav Sloveniji z naslovom, ki bodo v četrtek in petek tradicionalno v Portorožu. Kot je dejala, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, so se v raziskavi starejši izkazali kot »fantastično najboljši«.Raziskava je ena od spodbud, kako izboljšati finančno pismenost pri nas, tudi v okviru nacionalnega programa na tem področju., partner v družbi Valicon, je prav tako poudaril, da je treba najti alternativne načine za dvig finančne pismenosti zlasti za starostno skupino od 25 do 35 let, ki se je v raziskavi odrezala najslabše in praviloma ni več vključena v izobraževalni sistem.