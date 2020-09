Fizioterapija je v času covida še zlasti pomembna

»Fizioterapija je v času covida-19 še posebno pomembna. Po eni strani pripomore h krepitvi zdravja in preventivi pred boleznijo, saj so posamezniki z ustrezno fizioterapevtsko oskrbo bolj zdravi, hkrati pa je pomemben del okrevanja tistih, ki so preboleli covid-19.«



Združenje fizioterapevtov Slovenije

1

fizioterapevt na 150 ljudi deluje v domovih za starejše zdaj

4



fizioterapevti na 150 ljudi bi bili potrebni v domovih za starejše

Težave fizioterapevtskega dela

Fizioterapevti bi morali biti bolj povezani z družinsko medicino, kadrovski normativi v domovih ustreznejši.



V mariborskem Domu pod gorco bodo fizioterapevti jutri vodili vadbo s starejšimi na prostem.



V Zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor bodo jutri izvajali fizioterapijo na daljavo.





https://www.delo.si/novice/slovenija/kako-pomembna-je-strokovna-fizioterapija-po-padcu-196565.html

VEČ NA GENERACIJI+

Fizioterapija na daljavo

Ljubljana – Jutri, na svetovni dan fizioterapije, pripravlja Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS) več dogodkov, med drugim bodo prikazali, kako poteka fizio­terapija na daljavo.Osrednji dogodek bodo pripravili v mariborskem domu za starejše, Domu pod gorco, kjer bodo vodili vadbo s starejšimi na prostem in se tudi predstavili medijem.Kakor poudarjajo, je zaradi oteženih razmer v času covida-19 »oskrba s fizioterapijo zelo prizadeta tudi pri starejši populaciji«.Pri Združenju fizioterapevtov Slovenije (FZS) želijo spomniti, kako koristno je njihovo delo, tako za zdrave kot bolne ljudje, kar se je še bolj potrdilo med zdravstveno krizo.FZS: »Fizioterapija je v času covida-19 še posebno pomembna.Po eni strani pripomore h krepitvi zdravja in preventivi pred boleznijo, saj so posamezniki z ustrezno fizioterapevtsko oskrbo bolj zdravi; hkrati pa je pomemben del okrevanja tistih, ki so preboleli covid-19.«A že pred jutrišnjim svetovnim dnevom fizioterapevtov so opozorili, da je njihovo delo oteženo.Še zlasti pri starejših, zato so ob tej priložnosti pripravili kar nekaj aktivnosti, ki jih lahko ponudijo starejšim v okviru fizioterapevtske oskrbe.FZS: »Večja dostopnost fizio­terapije, tako za tiste v domovih za starejše kot tiste, ki živijo doma, bi prispevala k njihovemu boljšemu zdravstvenemu stanju in s tem dolgotrajnejšemu aktivnemu in samostojnemu življenju. Za to pa so potrebni sistemski premiki.Fizioterapevti bi morali biti bolj povezani z družinsko medicino in tudi kadrovski normativi v domovih za ostarele bi morali biti ustreznejši.V Sloveniji je v domovih za starejše, kjer biva blizu 20.000 ljudi, prisoten en fizioterapevt na 150 varovancev; da bi zadostili minimalnim standardom, bi potrebovali najmanj štiri na 150 oseb.«Predstavili bodo nekaj novih, sodobnih pristopov k izvajanju fizioterapije, ki jih bodo jutri izvajali v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor. FSZ: »V času covida-19 se v svetu in tudi v Sloveniji vse bolj uveljavlja fizioterapija na daljavo.«V omenjenem zdravstvenem domu bodo tako jutri izvajali fizioterapijo na daljavo, ki zahteva posebne organizacijske in strokovne pristope, dolgoročno pa lahko pomeni velik premik pri dostopnosti fizioterapije za še večji del populacije, napovedujejo.