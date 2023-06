Forbici: Svet želi, da vodstvo vsebinsko utemelji vse kadrovske poteze

Po tem, ko je direktor TVS Uroš Urbanija včeraj urednici uredništva oddaj o kulturi Zemiri A. Pečovnik dal izredno odpoved delovnega razmerja, češ da je v urednico izgubil zaupanje, je danes dogajanje na RTV komentiral predsednik Sveta RTV Slovenija Goran Forbici.

Kot je zapisal v izjavi, dostopni na spletni strani RTV, so informacije, ki so se včeraj pojavile tudi v nekaterih medijih, zelo skrb vzbujajoče. Navdajajo ga z dvomom, da vršilec dolžnosti direktorja TV, ki v odsotnosti vršilca dolžnosti generalnega direktorja vodi zavod, deluje v okvirih pristojnosti in v korist RTV Slovenija.

»Grožnje z odpuščanjem in napoved o premeščanju voditeljice in urednika dveh osrednjih televizijskih oddaj na desk dnevnoinformativne redakcije Radia Slovenija – če omenim le dva primera – me utrjuje v skrbi, da odhajajoče vodstvo v obdobju prehoda ženejo napačni motivi in napačne prioritete. Svet RTV Slovenija je vodstvu že na konstitutivni seji naložil redno poročanje o vseh kadrovskih odločitvah. S tem smo v prvi vrsti želeli preprečiti, da bi odgovorni v času pred imenovanjem nove uprave posegli po potezah, ki presegajo opravljanje tekočih poslov in bi lahko še dodatno otežile optimalno delovanje zavoda.«

Goran Forbici. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kot je pojasnil, so člani sveta doslej poslana poročila skrbno preučili in pri pregledu opazili številne odločitve s sporno vsebino. Ker je o prekoračitvi opravljanja tekočih poslov mogoče presojati le od primera do primera, je svet že izglasoval, da se vodstvu naloži vsebinska utemeljitev vseh izvedenih kadrovskih potez.

Sicer pa je odpuščeni urednici že včeraj v bran stopila ministrica za kulturo Asta Vrečko, zganila se je tudi civilna družba.

Novinarska konferenca novinarskih sindikatov in aktivov RTVS o izredni odpovedi delovnega razmerja urednici uredništva kulturne redakcije Zemiri Pečovnik Ajelbagić bo ob 12. uri: