Formula za uskladitev bolj po željah upokojencev

Predlog pokojninske reforme bo prihodnji teden začel zakonodajno pot v državnem zboru. Poslanci bodo obravnavali rešitve, o katerih se socialni partnerji, po dveh letih pogajanj, strinjajo in so jih spomladi tudi predstavili, z eno razliko: na zahtevo Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) se bo prehodno obdobje za spreminjanje formule za redno usklajevanje pokojnin podaljšalo za pet let – inflacija in rast plač se bosta pri izračunu deleža dviga pokojnin upoštevala v enaki meri od leta 2026 do leta 2035, šele potem se bo enačba začela bolj nagibati k inflaciji.

Del sindikatov in civilnodružbenih organizacij, ki so se poimenovali Delavska koalicija, vztraja, da bodo zakon dali na referendum, kar pa bi lahko pomenilo, da upokojenci zimskega dodatka novembra ne bi mogli dobiti.