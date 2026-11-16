Večer veselja in razočaranja (FOTOGALERIJA)

V prvem krogu je znanih 167 županov od skupno 212 občin. To pomeni 79,2 odstotka vseh občin. V preostalih 44 občinah župan še ni znan oziroma bo drugi krog volitev.

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V volilnih štabih so bili tudi naši novinarji in fotografi, ki so v objektive ujeli trenutke veselja in razočaranja.

Luka Mesec, Greta Metka Barbo Škerbinc in Marjan Šarec FOTO: Blaž Samec

Luka Mesec se je prebil v drugi krog, zato je bilo v štabu veselo. FOTO: Blaž Samec

Zoran Janković tokrat ni zmagal v prvem krogu. FOTO: Leon Vidic

Nik Popovič se je razveselil uvrstitve v drugi krog volitev v Kopru. FOTO: Voranc Vogel

Gneča med novinarji FOTO: Voranc Vogel

Alešu Bržanu ni uspelo zmagati v prvem krogu. FOTO: Voranc Vogel

Krajšanje časa FOTO: Voranc Vogel

Janez Černe s svojo ženo se je veselil v Kranju, uvrstil se je namreč v drugi krog. FOTO: Tina Horvat

Veselje (in torta) v štabu aktualnega župana MO Novo mesto Gregorja Macedonija ob njegovi ponovni izvolitvi. FOTO: Aleš Kocjan/STA

Sedanji župan Celja Matija Kovač je s skoraj 65 odstotki že v prvem krogu pometel s konkurenco. FOTO: Dejan Javornik

V Celju se je v mestno hišo želel vrniti Bojan Šrot, ki je knežje mesto vodil kar sedem mandatov, a mu osmič ni uspelo. FOTO: Dejan Javornik