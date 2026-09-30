Fotografija iz Gaze in referendumi kot preizkus resnice

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta v Delovem podkastu Od srede do srede razpravo tokrat začela s spornim nastopom predsednika vlade Janeza Janše. Premier je namreč govoril o trpljenju kristjanov v Sudanu in ob tem pokazal tudi fotografijo, za katero se je izkazalo, da je v resnici nastala v Gazi. Komentatorja povesta, da naj bi šlo za Palestince, ki so ležali na tleh in čakali na hrano. »Gre za posnetek iz Gaze in ne Sudana, posnel pa naj bi jo nekdanji ameriški vojak, ki je hotel zaščititi razdeljevalce hrane,« je še pojasnil Markeš. Žerdin je dodal, da je »flop«, kot imenujeta situacijo s fotografijo Gaze, obelodanila prav javna RTV. »To je institucija, ki je odigrala ključno vlogo in razločila med dejstvi in flopi,« je povedal Žerdin. V zadnjem delu pogovora ...