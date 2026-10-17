Fotoutrinki z Ljubljanskega maratona: najmlajši že zmagali, zdaj tečejo šolarji

Jubilejni, 30. Ljubljanski maraton se je danes zjutraj začel že malo po deveti uri. Kot vsako leto so prve tekaške korake na tej čedalje bolj priljubljeni prireditvi naredili najmlajši. Ob 9.30 se je začel Vitin otroški tek na 200 metrov, prireditev se nadaljuje z inkluzivnim tekom ter teki šolskih skupin po razredih, v razdaljah od 500 do 1500 metrov.

Šolske teke bodo okoli 15. ure sklenili dijakinje in dijaki, ki bodo tekli na 2800 metrov. Okoli 16. ure pa se že začnejo priprave na desetkilometrski tek, ki je letos v soboto.

Med udeleženci je tudi 88-letni Ivan Bartol, s katerim smo se pogovarjali pred začetkom maratona.

Za spodbudo bo pred začetkom ritem nakazala tolkaška skupina The Stroymachine.

V fotogaleriji si oglejte utrinke današnjega prvega dne Ljubljanskega maratona.

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel