Franc Forstnerič izvoljen na čelo SAZU

Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU) bo naslednja tri leta vodil Franc Forstnerič. Doktor matematičnih znanosti in redni profesor za matematično analizo Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani bo funkcijo prevzel 1. junija, so sporočili s SAZU. Volitve predsednika in drugih članov predsedstva so bile danes.

Poleg Forstneriča, ki je na SAZU od leta 2020 opravljal funkcijo glavnega tajnika, sta bila v vodstvo SAZU ponovno izvoljena še Tatjana Avšič Županc na mesto podpredsednice za naravoslovne, tehnične in biomedicinske vede ter Marko Snoj na mesto podpredsednika za področje humanistike, družboslovja in umetnosti. Glavni tajnik bo Gregor Serša.

Novi člani predsedstva pa so Špela Goričan, Milček Komelj in Janez Kranjc.

Kot so še sporočili s SAZU, bodo vsi novi člani predsedstva funkcijo začeli 1. junija in jo opravljali tri leta. Tisti, ki so zdaj vodstveno funkcijo prevzeli prvič, pa so po koncu mandata lahko izvoljeni še enkrat, prav tako za tri leta.

V zadnjih dveh mandatih je SAZU kot najvišji nacionalni znanstveni in umetnostni ustanovi predsedoval Peter Štih.