Franc Frelih: Če hočeš biti milijonar, moraš biti priden in zagrizen

Franc Frelih ima v lasti več kot petnajst podjetij, a njegovi lastniški apetiti ne pojenjajo. Njegovo ime se je v zadnjih letih v medijih pojavljalo zaradi resne namere in tudi velike želje po nakupu podjetja Vinakoper. A tega mu za zdaj še ni uspelo uresničiti. »Vse je ostalo v zraku; nekateri še vedno upajo, da bom namero uresničil, nekateri upajo, da se bom umaknil. A dejstvo je, da bodo morali Primorci najprej razčistiti pri sebi,« je dejal Frelih, ki izhaja iz vinske družine, ki že skozi nekaj generacij goji poseben odnos do vinogradništva.

»Ne le da imamo vinsko tradicijo, ampak imam tudi denar. Vinakoper si lahko privoščim in sem prepričan, da bi lahko nadgradil njihovo zgodbo, ki je že zdaj zelo dobra,« je dejal Frelih, ki je posredno stkal vez s Primorci tudi tako, da je svojega psa poimenoval po restavraciji družbe Vinakoper – Kogo.

»Nad Slovenijo obupujem«

Sogovornik podkasta Supermoč Franc Frelih, lastnik in solastnik kar nekaj podjetij, skrbni oče, ljubitelj narave in milijonar, ki se uvršča v prvi dve tretjini na lestvicah najbogatejših Slovencev, nam je razkril, kaj ga navdihuje, kaj motivira, zakaj dela, kar dela, in kaj vidi več kot navadni smrtniki in tudi, zakaj obupuje nad Slovenijo.

»Vsak, ki stopa iz povprečja, po uspehu in tudi premoženju, ima podobno zgodbo. Ta govori o marljivosti, predanosti, nepopustljivosti in zavedanju, da denar ni tvoj, ampak od podjetja,« je odgovoril na vprašanje, kakšen je recept za to, da postaneš milijonar. Pri tem je poudaril, da so takšna vprašanja »trapasta«, saj je ključ do sreče delo, ki ga človek rad opravlja, in ne denar.

Franc Frelih, ki ga slovenska javnost v zadnjem času pozna po zelo resni nameri, da prevzame podjetje Vinakoper, pravi, da obupuje nad Slovenijo. »Ko želim najboljšega menedžerja nagraditi z, denimo, 30.000 evri, moram za to odšteti skoraj 100.000 evrov in to je absurd, ki ga vse težje razumem, in že resno razmišljam o selitvi na Hrvaško,« je ogorčeno pripomnil.

Ali je imel s selitvijo v mislih le selitev na Jadransko obalo, kjer bi rad preživel tretje življenjsko obdobje, ali tudi sedež podjetij, pa boste izvedeli v dvajseti minuti podkasta Supermoč.

Ni mu težko z davki podpirati države

»Na dolgi rok Slovenija ni konkurenčna, saj je plačevanje davkov in prispevkov višje kot drugod, denimo že na Hrvaškem. Poleg tega pri nas ne spoštujemo genialnih umov, kot sta Ivo Boscarol ali Igor Akrapovič, in se do njih vedemo mačehovsko,« pravi Frelih in dodaja, da mu ni težko prispevati za blaginjo Slovenije, a bi pričakoval, da se vendarle razvije do podjetnikov drugačen odnos.

»Še nedolgo tega sem se smejal, ko so mi pripovedovali, da je pri nas težnja po nacionalizaciji, a danes mi ta misel ni več smešna,« je z resnim izrazom na obrazu izjavil v podkastu in se dotaknil programa Levice, ki je predvidevala nacionalizacijo podjetij in kmetijskih zemljišč v velikosti veleposesti.

Letos se bo posvetil branju

Franc Frelih, ki je sicer strasten ljubitelj tenisa, kjer tako kot pri poslu rad snuje prave strategije in proučuje tekmeca ter njegove šibke plati, se bo v letošnjem poletju zaradi poškodbe kolena bolj posvetil branju.

»Bral bom knjige, komaj čakam čas za Jančarjeva dela, saj čez leto ne utegnem brati, ker mi čas jemljejo hitre novice in elektronska sporočila, ki jih prebiram takoj, ko vstanem. In ko to opravim, si jutra polepšam z odlično glasbo in plesom.«