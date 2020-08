Prva zmaga poslancev, glasovalo se bo o razrešitvi

Kongres stranke v skladu s statusom stranke sicer skliče predsednik, s sklepom o sklicu pa morajo biti seznanjene vse teritorialne organizacije najmanj 30 dni pred dnevom zasedanja. Izvršni odbor stranke pa mora najmanj 14 dni pred začetkom zasedanja poslati teritorialnim organizacijam gradivo.

Na svetu stranke Desusa, ki je začel z zasedanjem ob 16. uri, so po naših informacijah razširili dnevnih red in nanj uvrstili tudi glasovanje o razrešitvi predsednice. To bi lahko že bil že eden od prvih znakov razplet oziroma vsaj razmerja taborov v Desusu, saj jevčeraj svet stranke svarila, da lahko le izrazi svoje stališče, »ne more pa s hitenjem in nezakonitimi dejanji kongresu prevzeti pristojnosti za imenovanje in razreševanje vodstva stranke, niti za imenovanje začasnega vodstva«.Enako je danes potrdila tudi ob prihodu na svet stranke. »Glasovanje o razrešitvi bi bilo nelegitimno v skladu s pravnimi akti stranke in v primeru, da bi do tega glasovanja prišlo, mene kot zakonite zastopnica stranke pri tej točki ne bi bilo,« je dejala in vnovič dejala, da odstopila ne bo. »Kongres se lahko zgodi v roku enega meseca in jaz ne vidim razlike, ali se glasovanje o razrešitvi zgodi nezakonito danes ali na kongresu na legitimen način,« je še dejala.Če bi se svet odločil za razrešitev, bi se lahko Pivčeva s pritožbo lahko obrnila tudi na sodišče. Predsednik sveta strankeje sicer danes izpostavil, da po njegovo to statut svetu stranke omogoča. Poslanec in nekdanji generalni sekretarpa je izpostavil še statutarno določilo, da je svet stranke pristojen za razlago morebitnih nejasnosti v določbah statuta.Povsem jasno pa ni niti, kaj bi se zgodilo, če ne bi prišlo do razrešitve, ampak bi ji bila izglasovana le nezaupnica. Poslanska skupina namreč ne želi sodelovati z njo. Če pa Pivčeva ostane, napovedujejo celo osamosvojitev.»Tokrat bomo šli do konca,« je na vprašanje, ali bodo po nezaupnici predlagali tudi razrešitev, odgovoril tudi vodja poslanske skupinein nadaljeval, da so že povedali, da ima poslanska skupina plan B, a da bodo še vedno zastopali interese starejše generacije, se zavzemali, da mora državno premoženje ostati v državni lasti ter se zavzemali za javno šolstvo in zdravstvo ter socialno državo.V vsakem primeru je danes pričakovati dogovor o sklicu izrednega kongresa, kar poleg poslancev predlaga tudi izvršni odbor, ki ga vodi Pivčeva.Do takrat pa bodo tudi jasne ugotovitve predhodnega poskusa protikorupcijske komisije oziroma ali bodo v primeru službeno-zasebnih obiskov Aleksandre Pivec na Krasu in Obali uvedli preiskavo. Senat bo odločitev predvideno sprejel jutri, javnosti pa naj bi jo sporočili v petek.