Franc Kangler se vrača v državno politiko, postal naj bi državni sekretar

Nekdanji mariborski župan Franc Kangler se po poročanju Večera vrača v državno politiko. Po neuradnih informacijah naj bi postal državni sekretar za policijo in migracije na novem ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, ki ga bo vodil Franci Matoz.

Večer izpostavlja, da je s tem »dokončno konec ugibanj, ali bi Kangler lahko še enkrat kandidiral za mariborskega župana«, saj se vrača na delo v Ljubljano. Kangler je bil sicer državni sekretar na notranjem ministrstvu že v času tretje Janševe vlade pod ministrom Alešem Hojsom.

Kangler in Matoz sta povezana že dlje časa. Matoz je Kanglerja kot odvetnik zastopal v več odmevnih postopkih iz časa njegovega županovanja, med drugim v zadevah Dom pod Gorco in Toplarna. »Kangler bodočega šefa Matoza dobro pozna, saj ga je ta kot odvetnik zastopal v nekaterih postopkih, v katerih se je znašel kot mariborski župan,« navaja Večer.

Matoz in Kangler sta nekdanja policista, novo ministrstvo pa bo eno največjih v vladi, saj bo poleg notranjih zadev in javne uprave pokrivalo tudi področje digitalne preobrazbe. Matoz naj bi imel tri državne sekretarje za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo.

Pri tem časnik opozarja tudi na politične posledice v Mariboru. SDS naj bi svojega kandidata za župana predstavila do konca meseca, medtem ko aktualni župan Aleksander Saša Arsenovič še ni uradno sporočil, ali bo kandidiral za tretji mandat. Večer navaja, da je Arsenovič v zadnjih nastopih sicer nakazal možnost ponovne kandidature kljub preiskavi zaradi korupcijske afere.

Po poročanju medija se Kangler v redno službo vrača iz pokoja, po imenovanju ministrice Suzane Lep Šimenko pa naj bi v državni zbor kot nadomestni poslanec vstopil Luka Simonič, ki velja za Kanglerjevo dolgoletno politično desno roko.