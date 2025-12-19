  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Minister Props načelnico UE Kranj pozval k odstopu

    V nadzoru so bile ugotovljene kršitve pravil vodenja upravnega postopka, ki predstavljajo sume storitve kaznivega dejanja.
    Zaradi razkritij domnevnih nepravilnosti je minister Franc Props danes k odstopu pozval načelnico UE Kranj Metko Knific Zaletelj, inšpektorat za javni sektor pa je uvedel nadzor na obeh upravnih enotah. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Zaradi razkritij domnevnih nepravilnosti je minister Franc Props danes k odstopu pozval načelnico UE Kranj Metko Knific Zaletelj, inšpektorat za javni sektor pa je uvedel nadzor na obeh upravnih enotah. FOTO: Voranc Vogel
    STA
    19. 12. 2025 | 18:34
    19. 12. 2025 | 18:41
    5:00
    A+A-

    Na ministrstvu za javno upravo odločno obsojajo domnevna ravnanja na upravnih enotah Ljubljana in Kranj, ki so jih razkrili v oddaji Tarča na TVS.

    Zaradi razkritij domnevnih nepravilnosti je minister Franc Props danes k odstopu pozval načelnico UE Kranj Metko Knific Zaletelj, inšpektorat za javni sektor pa je uvedel nadzor na obeh upravnih enotah.

    V oddaji Tarča na Televiziji Slovenija (TVS) so v četrtek razkrili nove podrobnosti o tem, za katere znane osebe so vplivni posredniki po zapisih Specializiranega državnega tožilstva (SDT) urejali dovoljenja na upravni enoti (UE).

    V oddaji so med drugim razkrili, na kakšen način je nekdanji načelnik ljubljanske upravne enote Bojan Babič vplival na nekdanjo vršilko dolžnosti načelnice Upravne enote Ljubljana Andrejo Erjavec.

    Po poročanju TVS preiskovalci SDT sumijo tudi, da naj bi načelnica kranjske upravne enote Metka Knific Zaletelj v zameno za nagrado posredovala pri pridobitvi uporabnega dovoljenja za industrijsko-poslovni objekt na Brniku.

    Kot so navedli na ministrstvu, domnevna ravnanja, ki so bila v zadnjem času izpostavljena v medijih, odločno obsojajo. Po ministrovi oceni je pri delovanju javne uprave kot sistema treba zasledovati najvišjo možno stopnjo integritete, transparentno in nepristransko delovanje tako organov kot posameznih zaposlenih, še posebej vodilnih uslužbencev.

    Kot so izpostavili, je v zvezi z dogajanjem in domnevnimi nepravilnostmi pri delu Upravne enote Kranj minister Props danes k odstopu pozval načelnico UE Kranj, a je načelnica odstop zavrnila.

    »Ker sama ne želi odstopiti s položaja, jo je seznanil s tem, da bo sprožil ustrezne delovnopravne postopke,« so navedli. Inšpektorat za javni sektor pa je zaradi domnevnih nepravilnosti danes uvedel nadzor tako na UE Kranj kot UE Ljubljana, so dodali.

    Glede novinarskih vprašanj, ki se nanašajo na konkretna domnevna ravnanja ali postopke, na ministrstvu pojasnjujejo, da odprtih sodnih postopkov in primerov ne morejo in ne smejo komentirati, niti niso v njihovi pristojnosti. FOTO: Kranj.si
    Glede novinarskih vprašanj, ki se nanašajo na konkretna domnevna ravnanja ali postopke, na ministrstvu pojasnjujejo, da odprtih sodnih postopkov in primerov ne morejo in ne smejo komentirati, niti niso v njihovi pristojnosti. FOTO: Kranj.si

    »Minister kot tudi ministrstvo za javno upravo ocenjuje, da načelnica ne uživa več zaupanja, poleg tega pa izpostavljene informacije mečejo slabo luč na ostale zaposlene dotične upravne enote, ki svoje delo opravljajo transparentno, zavzeto in profesionalno,« so navedli.

    Glede novinarskih vprašanj, ki se nanašajo na konkretna domnevna ravnanja ali postopke, na ministrstvu pojasnjujejo, da odprtih sodnih postopkov in primerov ne morejo in ne smejo komentirati, niti niso v njihovi pristojnosti.

    »Vsekakor pa je treba narediti vse, da se prepreči kakršno koli vplivanje ali izvajanje pritiskov na postopke, ki jih obravnavajo upravne enote, pristojnim organom pa omogočiti, da zadeve raziščejo in sprejmejo ustrezne ukrepe,« so opozorili.

    Kot so izpostavili, so UE neodvisni državni organi in na vsebinske odločitve v upravnih postopkih, ki jih vodijo, ministrstvo ne more in ne sme neposredno vplivati. Načelnik upravne enote pa je kot predstojnik organa odgovoren za zakonito poslovanje organa.

    Kdo nadzoruje nepremičninski imperij države

    »Kadar so ugotovljene nepravilnosti, lahko minister za javno upravo predlaga razrešitev načelnika. V izpostavljenem primeru, ki se nanaša na UE Ljubljana, je bil takratni načelnik UE Ljubljana v času ministrovanja ministrice Ajanović Hovnik takoj po ugotovitvah inšpekcijskega nadzora julija 2022 razrešen s položaja,« so dodali.

    Po pojasnilih ministrstva je upravna inšpekcija inšpektorata za javni sektor v preteklosti opravila več nadzorov na UE Ljubljana. V okviru inšpekcijskega nadzora, ki so ga na UE Ljubljana opravili junija 2021, je inšpekcija obravnavala tudi izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta Center Bellevue.

    V nadzoru so bile ugotovljene kršitve pravil vodenja upravnega postopka, ki predstavljajo sume storitve kaznivega dejanja, zato je upravna inšpekcija v skladu s svojimi pristojnostmi naznanila sume storitve kaznivih dejanj nevestnega dela v službi ter zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in pridobitve protipravne premoženjske koristi.

    Ponovni nadzor na upravni enoti Ljubljana v tej zadevi je upravna inšpekcija inšpektorata za javni sektor opravila 8. aprila 2022 in o tem izdala zapisnik o inšpekcijskem nadzoru z dne 24. maj 2022.

    Tri nadzore pa je upravna inšpekcija opravila v povezavi s projektom povezovalnega kanala C0. V letu 2019 je opravila inšpekcijski nadzor vodenja postopka za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v letu 2022 in 2023 pa inšpekcijska nadzora vodenja postopkov razlastitve.

    ministrstvo za javno upravomag. Franc PropsinšpekcijaUE Kranj

