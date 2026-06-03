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    Slovenija

    Franci Matoz bo šibek član vlade, čeprav je tesen zaupnik Janeza Janše

    Delova analitika izpostavljata finančnega ministra Andreja Širclja (SDS) kot najmočnejši, Mihaela Zupančiča (Demokrati) pa kot najšibkejši člen Janševe vlade.
    Po oceni Delovega analitika Karla Lipnika bo Franci Matoz šibek član vlade, čeprav je tesen zaupnik Janeza Janše. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Po oceni Delovega analitika Karla Lipnika bo Franci Matoz šibek član vlade, čeprav je tesen zaupnik Janeza Janše. FOTO: Leon Vidic
    Uroš Esih
    3. 6. 2026 | 20:26
    3. 6. 2026 | 21:54
    6:36
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    Če ne bo presenečenja, bo jutri v državnem zboru z dokaj udobno večino izvoljena nova slovenska vlada, ki jo bo četrtič vodil Janez Janša. Kandidatke in kandidati za 15 ministrskih mest v 16. slovenski vladi so na začetku tedna predstavili ministrske vizije in zanje dobili podporo pristojnih matičnih teles. Delova analitika sta med njimi izpostavila finančnega ministra Andreja Širclja (SDS) kot najmočnejši, Mihaela Zupančiča (Demokrati) pa kot najšibkejši člen četrte Janševe vlade.

    Splošni vtis Delovega analitika Karla Lipnika je, da bo nova vlada zelo učinkovita. Devet ministrov od petnajstih že ima izkušnje bodisi v sedanjem resorju bodisi so že zasedali druge ministrske položaje, kar pomeni, da poznajo sistem in imajo jasne cilje, zato jih bodo začeli takoj izvajati. »Na kar nekaj zaslišanjih smo slišali veliko besed o digitalizaciji, racionalizaciji, združevanju. Tudi število ministrstev se je zmanjšalo in pravzaprav še ne vemo točno, s kakšno materijo in težavami se bodo srečali novi ministri,« opozarja Delov komentator Tomica Šuljić.

    Devet ministrov od petnajstih že ima ministrske izkušnje.

    Superministrstvo je Janša zaupal svojemu odvetniku.

    Nova Slovenija je ponudila operativne ministre.

    Po Lipnikovem mnenju bo finančni minister Andrej Šircelj osrednja osebnost te vlade, desna roka Janeza Janše, ki bo poskrbel, da bo proračun v okvirih, ki jih želi Evropska unija. Prepričan je, da Janša ne želi zunanjih težav, kar pa pomeni, da bo velik del ministrstev prisiljen močno varčevati, vsaj nekaj let, dokler se ne naredijo rezi v vse večji javni porabi.

    Lipnik napoveduje tudi rebalans proračuna, ki bo dal zelo jasna navodila ministrstvom, kaj naj naredijo. »Na ministrstvih se bodo pojavljale prve težave že zato, ker bodo proračuni ministrstev manjši, kot si uslužbenci ministrstev želijo.«

    Najslabši vtis

    V nasprotju s Šircljem je najslabši vtis med vsemi zaslišanimi ministrskimi kandidati naredil veleposlanik na Danskem Mihael Zupančič, ki v kvoti stranke Demokratov Anžeta Logarja kandidira za pravosodnega ministra. »Očitek opozicije, da ne pozna sistema, ki naj bi ga urejal, spreminjal, moderniziral in prinesel spremembe, je bil utemeljen,« ocenjuje Šuljić.

    Največje razočaranje je bila zelo skromna predstavitev Skoka, specializirane tožilske enote za pregon korupcije, ki je najpomembnejši politični projekt njegove stranke. O organizaciji Skoka ni znal povedati nič določnega. Poleg tega je zašel v protislovje tudi pri številu sodnikov: »Na začetku je izjavil, da pravosodje trpi zaradi pomanjkanja kadrov, a dodal, da pri tem ne misli sodnikov. Malo pozneje pa je povedal, da naj bi se zaradi generacijske menjave po nekaterih izračunih upokojilo do dvesto sodnikov. Ta dva podatka nikakor ne gresta skupaj.«

    Logar bo potreboval močno ekipo

    Sogovornika sta se strinjala, da ministri Nove Slovenije v vlado prinašajo visoko raven operativnosti. Predsednik stranke Jernej Vrtovec se vrača na ministrstvo za infrastrukturo, poleg tega bo bedel še nad energetiko. Lipnika pri tem moti, da je vlada naredila korak nazaj: »Umaknili so se od obnovljivih virov. To utegne biti problematično. Obnovljivi viri so v zadnjem obdobju postali najcenejši vir energije, in če Slovenija ne bo šla v tej smeri, bomo imeli težave.« Spomnimo, v opoziciji je NSi zagovarjala fosilna goriva s političnim sloganom: Drv ne damo!

    Kar zadeva najbolj kontroverznega člana četrte Janševe posadke, ministra za notranje zadeve, digitalizacijo in javno upravo Francija Matoza, imata Delova analitika različno mnenje. Lipnik ocenjuje, da bo Franci Matoz šibek član vlade, čeprav je tesen zaupnik Janeza Janše. Šibek pa bo zato, ker bodo gospodarsko, finančno in infrastrukturno ministrstvo pripravila seznam za zmanjšanje birokracije, na operativni ravni pa ga bo izvajal Matoz, kar bo zanj težava.

    Primopredaja poslov

    Odhajajoči premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil štiri leta, poudaril, da je Slovenija »po štirih letih država, ki zna stati sama na svojih nogah«. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. »To je največ, kar odgovorna politika lahko zapusti kot svojo dediščino,« je prepričan. Golob, ki se pripravlja na vlogo liderja opozicije, bo po današnji izvolitvi nove vlade opravil primopredajo poslov z Janezom Janšo. Golob je pri tem dejal, da imata glede tega z Janšo že prakso in bosta v četrtek vajo ponovila. »Verjamem, da ne zadnjič,« je dodal. Po primopredaji poslov med Golobom in Janšo sledi prva seja nove vlade. Po neuradnih napovedih bodo v ospredju kadrovanja. Zaradi afere Black Cube je najvišje na prednostni listi kadrovskih zamenjav direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Joško Kadivnik.

    Po Šuljićevem mnenju bo za Matoza največja težava pri superministrstvu to, da se tri ministrstva pravzaprav združujejo pod eno streho. »Pri tem ne gre toliko dvomiti o Matozovi sposobnosti vodenja kot o ciljih, ki so si jih postavili v koalicijski pogodbi.«

    Pred zelo kompleksnim izzivom je tudi Anže Logar, prvak Demokratov, ki prevzema ministrstvo za gospodarstvo, šport in delo. »Pri njem bo zelo odvisno od tega, kakšno ekipo si bo sestavil. Logarjeva stranka je v ozadju naredila zelo dober gospodarski program, sam pa ni s tega področja, kar pomeni, da bo moral sestaviti močno ekipo,« ugotavlja Lipnik.

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