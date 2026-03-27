    Matoz dal ultimat Golobu in Mescu: Imata 24 ur, sicer ...

    Odvetnik Janeza Janše zahteva opravičilo za izjave, ki sta jih Robert Golob in Luka Mesec izrekla med volilno kampanjo.
    Franci Matoz je dolgoletni odvetnik Janeza Janše. FOTO: Matej Družnik
    Franci Matoz je dolgoletni odvetnik Janeza Janše. FOTO: Matej Družnik
    STA
    27. 3. 2026 | 16:17
    27. 3. 2026 | 16:22
    Odvetnik Franci Matoz je na prvaka Svobode Roberta Goloba in sokoordinatorja Levice Luko Mesca naslovil zahtevo, naj v 24 urah prekličeta izjave, v katerih sta predsedniku SDS Janezu Janši med volilno kampanjo očitala sodelovanje z Izraelci pri vpletanju v volitve in korupcijo. Če tega ne bosta storila v 24 urah, Matoz napoveduje tožbo.

    Gre za izjave, ki sta jih Golob in Mesec izrekla med 16. in 20. marcem, večinoma na televizijskih soočenjih, pa tudi v drugih javnih izjavah.

    Med drugim je Golob Janši očital, da se je za to, da pride na oblast, pripravljen povezovati z mednarodnim organiziranim kriminalom, z ljudmi iz paraobveščevalnih služb iz tujine in da so »ti isti ljudje načrtovali, nekateri bili celo vpleteni v izvajanje genocida v Gazi«.

    Na facebooku pa je zapisal, da imajo za to, kar počne Janša, samo eno besedo – veleizdaja. V poznejših izjavah pa mu je med drugim očital, da je prodal domovino tujcem, konkretno Izraelcem.

    Mesec pa je na enem od soočenj Janši poleg sodelovanja z Izraelci očital še, da je najbolj skorumpiran politik v državi. »Z izrečenimi izjavami sta oba grobo posegla v eno izmed temeljnih človekovih pravic, in sicer v pravico do časti in dobrega imena, s čimer sta kršila 35. člen ustave. Prav tako sta oba s svojim ravnanjem izpolnila vse zakonske znake kaznivega dejanja obrekovanja iz 159. člena kazenskega zakonika,« so prepričani v SDS.

    Oba naj zato nemudoma javno prekličeta zgoraj navedene izjave in se javno opravičita. Če tega ne bosta storila najkasneje v 24 urah od prejema te zahteve, napovedujejo začetek postopkov pred sodiščem.

