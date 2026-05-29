Franci Matoz: V življenju sem dokazal, da sem upravičen do te kandidature

Franci Matoz je v oddaji 24ur zvečer komentiral svojo kandidaturo za notranjega ministra, pri čemer je zavrnil očitke, da gre za nagrado za zastopanje Janez Janše v zadevah Trenta in Patria. »Odločil sem se iz osebnih razlogov. Menim, da sem v življenju dokazal, da sem upravičen do te kandidature in da lahko nekaj dobrega storim. Dosegel sem vse, kar sem si želel, in mislim, da je prav, da poskušam izboljšati zadeve tudi na področju, ki ga dobro poznam,« je dejal. Na vprašanje o prioritetah ministrstva je odgovoril, da bi bilo nekorektno, če bi jih predstavljal pred zaslišanjem v državnem zboru. »Zelo nekorektno bi bilo govoriti o prioritetah ministrstva. Predstavitev bo na matičnem odboru, kjer se moram najprej predstaviti poslancem, zato ne bi bilo prav, da bi o tem govoril tukaj,« je ...