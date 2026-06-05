Matoz: Časa ni dosti, treba je delati, gremo

Novi notranji minister Franci Matoz je ob prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj, v njej se mu ob državnih sekretarjih pridružuje tudi nekdanja direktorica NPU Petra Grah Lazar. Po drugi strani pa Matoz zaradi združevanja treh dosedanjih resorjev pričakuje tudi kadrovski presežek in ne izključuje rezov.

Matoz je posle na notranjem ministrstvu prevzel od predhodnika Branka Zlobka, ki je novemu ministru zaželel »modrost in modre odločitve«.

Matoz pa je ob seznanitvi s stanjem na področju, ki bo odslej pod njegovim okriljem, ocenil, da notranje ministrstvo in organe v njegovi sestavi, med drugim policijo, z ekipo sprejemajo v stanju, ki ni »najbolj rožnato«. Po njegovih besedah sicer to ne leti na njegovega predhodnika na čelu resorja, ampak na celotno situacijo.

Franci Matoz je novi notranji minister. FOTO: Blaž Samec

»Časa ni dosti, treba je delati, gremo,« je dejal. Med ukrepi, ki jih je treba čim prej implementirati, je glede na stanje prometne varnosti in stanje na avtocestah navedel vzpostavitev avtocestne policije. Čaka ga tudi ureditev stvari v zakonu o javnih uslužbencih, dotlej pa bo po Matozovi napovedi pripravljen tudi razpis za generalnega direktorja policije.

Na mesto vršilca dolžnosti je sicer vlada imenovala Danijela Lorbka, ki je na čelu policije nasledil Damjana Petriča, izjavo po prevzemu poslov pa bo dal danes ob 13. uri. Matoz je izbiro Lorbka danes pojasnil z besedami, da gre za kariernega policista, ki je že opravljal pomembne naloge v policiji. Meni, da se bosta dobro ujela.

Matozu se sicer v ožji ekipi pridružuje kar nekaj znanih obrazov, vlada je za njegova državna sekretarja doslej imenovala Boža Predaliča in Franca Kanglerja, ki sta ti funkciji že zasedala v tretji vladi Janeza Janše. V kabinetu pa se mu bo pridružila nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Grah Lazarjeva, o kateri je Matoz prepričan, da bo lahko pripomogla s kariernimi izkušnjami v policiji. Razmišlja, da bo zasedla mesto vodje njegovega kabineta.

Zlobko in Matoz sta si predala posle. FOTO: Borut Živulović

Matoz pa načrtuje tudi novo sistematizacijo delovnih mest. »Pričakujem, da bodo določeni kadri odveč oziroma bodo presežki,« je pri tem ocenil. Če nato ne bodo možne prezaposlitve v druge resorje oz. delovna mesta, tako ne izključuje kadrovskih rezov. Notranjemu ministrstvu se namreč v tem mandatu pridružujeta tudi ministrstvi za javno upravo in za digitalizacijo, kjer je novi minister posle od svojih predhodnikov prevzel dopoldne.

Ob prevzemu poslov v resorju javne uprave je Matoz ocenil, da so nekatere stvari naredili dobro, nekateri procesi pa so še v teku in jih bo treba dokončati, morda tudi nekoliko nadgraditi, predvsem glede zagotavljanja servisa občanom, na primer na področju upravnih enot, so v sporočilu za javnost njegove besede povzeli na notranjem ministrstvu.