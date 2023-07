Za delavskega direktorja drugi krog, prej menjava v. d. generalnega direktorja

Nova uprava RTV Slovenija bo četrtega člana, ki ga izvolijo zaposleni, dobila šele sredi avgusta, saj na torkovih volitvah nihče od štirih kandidatov ni dobil potrebne večine glasov. V drugem krogu, ki bo 16. avgusta, pa se bosta tako pomerila športni novinar Franci Pavšer in predsednik sveta delavcev Robert Pajek, ki sta prejela največ glasov.

Kandidirala sta sicer še voditeljica TV Dnevnika Jasmina Jamnik in športni novinar Urban Laurenčič.

A ker bo štiričlanska uprava (poleg predsednika Zvezdana Martića je svet zavoda izvolil še Simona Karduma in Andreja Trčka) glede na določbe novele zakona o RTV Slovenija začela mandat šele, ko bodo imenovani vsi člani, se prej nakazuje še menjava trenutnega v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, ki je sicer po dopustu bolniško odsoten.

Zoper njega je svet zavoda že 30. junija sprožil postopek razrešitve, v katerem mu očitajo nespoštovanje sklepa o zagotovitvi ustrezne strokovne pravne pomoči svetu, nakupe grafik, zaposlovanje novih sodelavcev v času tekočih poslov ter prodajo delnic Eutelsat Communications, a še zdaj tečejo vsi roki vročanja z javnim naznanilom. Nato pa še rok za možen odgovor, ki se bo iztekel šele konec meseca. Sejo sveta bi predsednik sveta Goran Forbici lahko sklical šele na začetku avgusta – predvidoma prihodnji četrtek.

In če bi se tudi takrat nadaljevala usklajenost v sicer 17-članskem svetu zavoda, je jasno, da bi vršilec dolžnosti do nastopa mandata uprave postal Zvezdan Martić, ki se je že jasno opredelil do svojih prvih korakov. Napovedal je, da se bo najprej lotil preverbe spornih potez še aktualnega vodstva, vključno z opomini pred odpovedjo delovnega razmerja, ki jih je prejelo 38 zaposlenih, nova uprava pa bo čim prej objavila tudi razpise za ostala delovna mesta, ki so vezana na novo organizacijo javne radiotelevizije, in končala stavko.

Po izvolitvi delavskega direktorja in nastopu celotne uprave pa bo ta vodila RTV Slovenija namesto generalnega direktorja, kot je veljalo po prejšnji ureditvi. Odločala bo z večino glasov vseh svojih članov. V primeru enakega števila glasov bo odločilen glas predsednika uprave.