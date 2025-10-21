Francija glede jedrske energije ponuja več od ZDA

Francija pri jedrski tehnologiji ponuja Sloveniji resnično strateško in ne zgolj trgovinskega partnerstva
S proizvodnjo električnega modela twinga Slovenija in Francija krepita evropsko konkurenčnost in evropsko zeleno agendo. FOTO: Leon Vidic
»Če Evropa želi ostati globalno konkurenčna, mora poiskati evropske rešitve, kjer se zanašamo nase. Kjer večino verige dodane vrednosti ustvarjamo v Evropi in kjer gradimo strateško avtonomnost Evrope in našega gospodarstva.« To je recept predsednika vlade Roberta Goloba, s katerim želi s pomočjo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je včeraj nadaljeval delovno obisk v Sloveniji, krepiti evropsko gospodarsko agendo.
Golob in Macron sta najprej obiskala ljubljanski Center Rog. Slovenska in francoska stran sta tam spregovorili o skupnih vlaganjih v zelene, napredne tehnologije, ki so ...
