Francija glede jedrske energije ponuja več od ZDA

Francija pri jedrski tehnologiji ponuja Sloveniji resnično strateško in ne zgolj trgovinskega partnerstva

»Če Evropa želi ostati globalno konkurenčna, mora poiskati evropske rešitve, kjer se zanašamo nase. Kjer večino verige dodane vrednosti ustvarjamo v Evropi in kjer gradimo strateško avtonomnost Evrope in našega gospodarstva.« To je recept predsednika vlade Roberta Goloba, s katerim želi s pomočjo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je včeraj nadaljeval delovno obisk v Sloveniji, krepiti evropsko gospodarsko agendo. Golob in Macron sta najprej obiskala ljubljanski Center Rog. Slovenska in francoska stran sta tam spregovorili o skupnih vlaganjih v zelene, napredne tehnologije, ki so ...