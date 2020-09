FOTO:Frischaufov dom na Okrešlju bo planince sprejel čez dve leti

Priljubljen Frischaufov dom na Okrešlju je pogorel lani novembra zaradi napake na električni napeljavi. FOTO: arhiv PZS

Ključno je prostovoljno delo

Tudi državni denar

Logarska dolina – Frischaufov dom na Okrešlju je ena najbolj priljubljenih planinskih postojank v Kamniško-Savinjskih Alpah. Šok za Planinsko društvo Celje Matica, ko je lani novembra dom pogorel do tal , je bil tako ogromen. Tudi zato, ker so prav z obiskom doma na Okrešlju upali, da bodo čim prej zaslužili denar za izgradnjo že prej pogorelega doma na Korošici. Kot so že lani soglasno odločili poslanci, bo denar prispevala tudi država. Da lahko na pomoč države planinci zagotovo računajo, sta danes ob položitvi temeljnega kamna zagotovila tudi premierin minister za gospodarstvoGradbena dela so na Okrešlju že v polnem teku. Delavci spijo kar tam, v koči, ki so jo planinci postavili ob pogorišču, da so vsaj pijačo lahko postregli številnim planincem. Za mnoge je namreč Okrešelj le postojanka za osvajanje vrhov, ki se pnejo nad kočo. Letno Okrešelj obišče okoli 23.000 ljudi. Tudi letos, ko pravega doma tam ni, so imeli lep obisk, po navedbah predsednika PD Celje Maticaje bilo ob koncih tedna na Okrešlju tudi do 400 ljudi.Priljubljenost koče se kaže tudi v tisočih urah prostovoljnega dela, ki so ga bili planinci iz vse Slovenije pripravljeni vložiti že takoj po požaru, saj je bilo treba območje očistiti. Pomoč pa bo pomembna tudi v prihodnjih dneh, ko bodo delali temeljno ploščo. Do koče sicer lahko nekaj pripeljejo z žičnico, ampak večino dela bo treba opraviti na roke, pojasnjuje vodja projekta izgradnje doma in generalni sekretar PZS: »V temeljno ploščo gre več kot 100 kubičnih metrov betona. To bi bil zalogaj že v dolini, tu bo pa treba ves ta beton zmešati na roke, vrnili se bomo 30 ali še več let nazaj, ko so naši starši gradili hiše in udarno zalivali plošče. Tu bo podobno. To se bo dogajalo prihajajočo soboto.«Kot dodaja Povše, bo pomoči dovolj in se vsem že zdaj zahvaljuje: »Obrnili smo se na širše slovensko planinstvo in odziv je bil presenetljiv, tako da pride v soboto pomagat okoli 40 planincev.« Doslej so na Okrešlju za nov dom opravili že okoli 4000 delovnih ur prostovoljnega dela.Ocenjena vrednost novega doma je 1,2 milijona evrov. Od tega bo PD Celje Matica prispevala 200.000 svojih sredstev, z donacijami in prodajo majic, šalov ter koledarjev so skupno zbrali še 60.000 evrov. Planinska zveza Slovenije bo prispevala 100.000 evrov, kot je povedal Povše, je zelo dober odziv tudi v materialu: »Cementarna iz Anhovega nam je dala ves cement zastonj, dobili smo tudi nekaj mrež od Kovinarja z Jesenic.« 200.000 evrov bo za Frischaufov dom prispevala država.Odločitev za skupno 400.000 evrov pomoči za izgradnjo domov na Okrešlju in Korošici, so poslanci sprejeli že lani, je spomnil premier Janez Janša: »Lani smo še kot opozicija vložili amandma za del sredstev, ki so potrebna za izgradnjo tega doma. Takrat je slovenski parlament doživel enega redkih trenutkov popolne enotnosti. Prav vsi poslanci smo to podprli. To se ne zgodi velikokrat, kaže pa tudi na to, da so slovenske planine in vse, kar je s tem povezano, globoko v naših srcih, del naše nacionalne identitete in nekaj, kar nas združuje. Ta vlada podpira vse, kar nas kot narod združuje in bomo tudi v prihodnje pomagali pri zagotavljanju tistega dela sredstev, ki najbrž še manjkajo.«Kot je dodal minister Zdravko Počivalšek, bo 200.000 evrov za dom na Okrešlju formalno odobren v tem tednu: »Verjamem, da bomo, tako kot je napoved premier, sodelovali tudi v nadaljevanju izgradnje tudi skozi druge razpise, ki jih imamo pripravljene za take turistične infrastrukture.« Dodal je, da iščejo tudi način, kako bi sistemsko rešili financiranje obnov planinskih koč, ki jih je v Sloveniji 162: »Prenočitve v gorskih planinskih krajih rastejo hitreje kot drugje in so v zadnjih letih prevzele primat v Sloveniji.«