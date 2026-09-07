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    Slovenija

    Palestinska fundacija vlaga kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra

    Ob obisku Gideona Sara v Ljubljani so napovedani protesti.
    Izraelski zunanji minister Sar v sredo z gospodarsko delegacijo prihaja na uradni obisk v Slovenijo. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Galerija
    Izraelski zunanji minister Sar v sredo z gospodarsko delegacijo prihaja na uradni obisk v Slovenijo. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    STA
    7. 9. 2026 | 20:35
    7. 9. 2026 | 21:10
    4:28
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    Fundacija Hind Rajab je danes na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja.

    »To, da je svetovno znana organizacija Fundacija Hind Rajab danes na slovensko policijo in državno tožilstvo Slovenije vložila kazensko ovadbo z obsežnim dokaznim gradivom zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, je vsaj majhna uteha, da obstaja možnost, da bodo človekove pravice, vladavina prava in iskanje pravičnosti postavljene pred preračunljive politične interese,« so v sporočilu za javnost zapisale nevladne organizacije Gibanje za pravice Palestincev, PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Pekarna Magdalenske mreže.

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    Ob tem so opozorile, da bo »gostovanje zunanjega ministra države, ki izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje, v Sloveniji zapisano kot temen trenutek slovenske zgodovine«. Fundacija Hind Rajab, poimenovana po ubiti palestinski deklici, je osredotočena na pravni pregon storilcev in na iskanje pravice za žrtve hudodelstev in zločinov proti človečnosti ter genocida, ki jih izvaja izraelska država nad palestinskim prebivalstvom, so še zapisali v omenjenih organizacijah.

    »Izrael je v Gazi v samo treh letih pobil preko 73.000 in ranil preko 173.000 ljudi, od tega na desettisoče otrok, ob tem pa uničil skoraj celotno za življenje potrebno infrastrukturo. Zato je nedopustno, da vlada v Slovenijo vabi politike, ki jih bremeni vpletenost v tovrstne vojne zločine, mučenja in dejanja genocida v Gazi,« je izjavila Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice Palestincev.

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    V PIC pa so dejali, da podpirajo kazensko ovadbo, ki jo je Fundacija Hind Rajab podala proti Saru, in pozivajo pristojne organe, da nemudoma ukrepajo, saj je Slovenija po mednarodnem pravu odgovorna za preganjanje kaznivih dejanj proti človečnosti.

    Urša Regvar iz PIC je ob tem opozorila, da kazenski pregon visokih funkcionarjev Izraela ni politično vprašanje, odvisno od trenutne sestave slovenske vlade in njene politike sodelovanja z izraelsko vlado, ampak je »obveznost Republike Slovenije, ki zavezuje vsakokratno oblast«.

    Ker je Slovenija pogodbenica Rimskega statuta, imajo njeni organi pregona v skladu s slovenskim in z mednarodnim pravom dolžnost preiskovati in preganjati vojna hudodelstva, genocid, hudodelstva zoper človečnost in druge mednarodne zločine, so poudarili v Gibanju za pravice Palestincev.

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    Od slovenskih organov pričakujejo, da bodo ravnali odgovorno, samostojno in strokovno, in da bodo navedbe v dokumentaciji, ki jo je pripravila Fundacija Hind Rajab, vzeli resno in v primeru ugotovljenih razlogov za sum ustrezno ukrepali v zasledovanju dosege pravičnosti za vse žrtve mednarodnih hudodelstev.

    Izraelski zunanji minister Sar v sredo z gospodarsko delegacijo prihaja na uradni obisk v Slovenijo. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se o krepitvi sodelovanja med državama pogovarjal z gostiteljem, zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. Ob obisku so zaradi izraelskega ravnanja s Palestinci napovedani protesti.

    Janša se je oglasil na omrežju X

    Premier Janez Janša je v luči odprtja izraelskega veleposlaništva v Sloveniji na družbenem omrežju X danes zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela. Imajo jo tudi vse sosednje države Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška, je dodal. »Aktualna vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko in popravlja škodo levičarskega ekstremizma,« je Janša še zapisal v objavi. Ob tem pa dodal, da je »zaradi antisemitske politike Golobove koalicije nastala ogromna gospodarska škoda.«

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