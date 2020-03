Fundaciji v lasti ustanovitelja Alibabe v pomoč Slovencem  

Zaščitne maske sta podarili kitajski fundaciji v lasti spletnega velikana Alibaba Jacka Maja. FOTO: Arhiv Dela

Spletni velikan Alibaba donira Sloveniji



Kako Kitajci pomagajo po svetu

Medtem ko obrambni minister Matej Tonin opozarja, da vlada še vedno čaka na dobavo 1,5 milijona zaščitnih mask, pa je v Belgijo že prispela velika količina zaščitnih mask, namenjenih republiškemu kriznemu štabu. Izvedeli smo, da prevoz v Slovenijo organizira vlada.Ministerje danes komentiral informacije, da imajo na kranjski vstopni točki le štiri maske za odvzem brisov. Kot pravi Tonin, za dobavo zaščitne opreme urgentno delajo 24 ur na dan. »Ko smo prevzeli dolžnosti, je bilo skladišče prazno, zdaj pa po vsem svetu iščemo blago, da ga lahko razdelimo naprej,« je poudaril Tonin.Zagotovil je, da bodo opremo razdelili takoj, ko bo prispela. Glede kitajske donacije minister Tonin ocenjuje, da bo dobava trajala še nekaj časa. »Za zdaj smo odvisni predvsem sami od sebe, od svojega lastnega denarja in od sposobnosti, da jo kupimo,« je dejal Tonin.Nekdanji premierje ministru Toninu prek twitterja odvrnil, da je iz sklepa vlade 27. februarja jasno razvidno, da so zavodu za blagovne rezerve naročili, naj zagotovi zaščitno opremo. »Ta zavod je takrat in tudi zdaj sodi pod okrilje gospodarskega ministra Počivalška,« je še zatrdil Šarec.Medtem iz Belgije prihaja dobra novica o donaciji zaščitnih obraznih mask. Kitajski fundaciji Alibaba Foundation in Jack Ma Foundation sta Sloveniji donirali obrazne maske kot pomoč v boju proti virusu covid-19. Gre za fundaciji, ki ju je ustanovil, ustanovitelj spletnega velikana Alibaba.Tovorni let, naložen s pošiljko podarjenih obraznih mask, je poletel iz Hangzhouja na Kitajskem in danes že prispel na letališče Liège, v belgijsko eWTP vozlišče družbe Alibaba. Tam bo tovor pripravljen za prevoz v Slovenijo. Belgijsko vozlišče eWTP je do zdaj veliko prispevalo k učinkovitemu mednarodnemu prevozu blaga v tej zdravstveni krizi. Mreža Cainiao Network kot logistični del družbe Alibaba pa je še povečala število najetih tovornih letov na pet na teden.Pomoč je bila omogočena tudi zaradi tesnega sodelovanja s slovenskim obrambnim ministrstvom. Za katere maske konkretno gre in koliko jih je, nam ni uspelo izvedeti. Po naših informacijah pa gre za večje količine zaščitnih obraznih mask, namenjenih medicinskemu osebju oziroma republiškemu kriznemu štabu. Prevoz iz Belgije v Slovenijo organizira slovenska vlada.Omenjena donacija Sloveniji je sicer zadnja med številnimi pobudami pomoči, ki sta jih Fundaciji Alibaba Foundation in Jack Ma Foundation omogočili za pomoč v tistih državah, ki jih je virus covid-19 najbolj prizadel. Tako sta do zdaj poskrbeli za dobavo različnih vrst medicinskih potrebščin na Kitajsko, Japonsko, v Južno Korejo, Združene države Amerike, Italijo, Belgijo, Afriko in Španijo. Financirali sta tudi raziskave in razvoj možnosti zdravljenja virusa covid-19 na Kitajskem, na avstralskem inštitutu Peter Doherty Institute for Infection and Immunity in na ameriški univerzi Columbia University. Prihodnje donacije bodo predvidoma objavljene tudi v prihodnjih dneh.